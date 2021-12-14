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Сосулька упала на голову прохожей в центре Петербурга. Она в реанимации

33-летняя петербурженка получила серьезные травмы после падения ей на голову сосульки в Адмиралтейском районе Петербурга. Её увезли в ту же больницу, куда через несколько часов привезут мужчину, которому на голову упала снежная глыба.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря, инцидент произошел накануне около часа дня у дома 73 на набережной реки Мойки. Скорую вызвали очевидцы, которые увидели лежащую без сознания женщину на тротуаре.

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с травмами головы и в коме. Пациентку поместили в реанимацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ).

Около семи вечера в Мариинскую больницу привезли мужчину, которому на голову на 3-й Советской упала ледяная глыба. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. 50-летний мужчина получил серьезные травмы головы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (29)

261842571
Сосули детектыд
265931344
И как всегда собственники квартир/помещений в доме ну совершенно ни при чем..
Brit
В США этот вопрос решается просто: существует множество юридических контор, всегда готовых бесплатно (за треть присужденной суммы) загрызть многомиллионным иском в суде (и суд не Басманный) любого виновника подобной трагедии. Если частное владение, то владельца. Если городское имущество, то город.
Только угроза потери больших денег заставит ответственных чесаться.
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