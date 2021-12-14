Сосулька упала на голову прохожей в центре Петербурга. Она в реанимации

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря, инцидент произошел накануне около часа дня у дома 73 на набережной реки Мойки. Скорую вызвали очевидцы, которые увидели лежащую без сознания женщину на тротуаре.



Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с травмами головы и в коме. Пациентку поместили в реанимацию.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ).

