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Четырнадцать домов в центре Петербурга остались без отопления. Еще в двух сотнях — снижены параметры

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Из-за аварии у дома 15 в Подъездном переулке некоторым петербуржцам придется померзнуть. По данным «Фонтанки», 14 домов остались без отопления совсем, а около двух сотен обогреваются не на полную мощность.

Как рассказали «Фонтанке» в аварийно-диспетчерской службе ЖКС Адмиралтейского района, в 207 домах снижены параметры отопления. Вода в этих зданиях тоже прохладнее, чем обычно.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Подъездном переулке из-за прорыва трубы с кипятком разверзлась земля. Сообщалось, что ремонтные работы идут без отключения потребителей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Valer_Kulik
Древние изношенные трубы по всему городу, но чемпионат-то лучше!
Paul3390
Как всегда - зима в наш город пришла совершенно неожиданно..
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