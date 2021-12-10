Четырнадцать домов в центре Петербурга остались без отопления. Еще в двух сотнях — снижены параметры

Из-за аварии у дома 15 в Подъездном переулке некоторым петербуржцам придется померзнуть. По данным «Фонтанки», 14 домов остались без отопления совсем, а около двух сотен обогреваются не на полную мощность.



Как рассказали «Фонтанке» в аварийно-диспетчерской службе ЖКС Адмиралтейского района, в 207 домах снижены параметры отопления. Вода в этих зданиях тоже прохладнее, чем обычно.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Подъездном переулке из-за прорыва трубы с кипятком разверзлась земля. Сообщалось, что ремонтные работы идут без отключения потребителей.

