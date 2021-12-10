В Подъездном переулке разверзлась земля. Там прорвало трубу с кипятком

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», дефект обнаружили у дома № 15. В его зоне находятся несколько машин без видимых признаков повреждений. Сейчас там заменяют ненадежный участок трубопровода — работы планируют завершить к 14:00 завтрашнего дня.



«Работы ведутся без отключения потребителей», — уточнили в «Теплосети».



Накануне Подъездной переулок уже пострадал от коммунальной аварии. Без отопления остались 14 домов.

