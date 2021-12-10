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В Подъездном переулке разверзлась земля. Там прорвало трубу с кипятком

В Подъездном переулке в Петербурге образовалась внушительная яма, окутанная клубами пара. На месте работает ремонтная бригада.

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Фотографии «разверзнувшейся из-за прорыва трубы земли» опубликовал 10 декабря телеграм-канал «Мегаполис».

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», дефект обнаружили у дома № 15. В его зоне находятся несколько машин без видимых признаков повреждений. Сейчас там заменяют ненадежный участок трубопровода — работы планируют завершить к 14:00 завтрашнего дня.

«Работы ведутся без отключения потребителей», — уточнили в «Теплосети».

Накануне Подъездной переулок уже пострадал от коммунальной аварии. Без отопления остались 14 домов.

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Комментарии (1)

Alex000
Нормально расхлябилось, да, не рывок уже, а точно PROрыв.
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