Коммунальная авария лишила тепла 14 домов в Адмиралтейском районе Петербурга

Как рассказали «Фонтанке» 8 декабря в пресс-службе «Теплосети», специалисты меняют ненадежный участок трубопровода у дома 19 в Подъездном переулке. Работы планируется завершить к 13:00 завтрашнего дня. Из-за них ограничено теплоснабжение нескольких зданий в переулке и дома 52 по Загородному проспекту.
«Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в «Теплосети».
Ранее теплоэнергетики отчитались о завершении ремонта трубопровода на проспекте Ветеранов, 23, где накануне прорвало трубу. Читатели «Фонтанки» 8 декабря снова пожаловались на холодные батареи, но в жилищном комитете пояснили, что на возвращение тепла нужно время.
Тем временем в городе продолжают хозяйничать морозы. В ночь на четверг похолодает до минус 18 градусов, а в пригороде — до минус 21, но в субботу обещают потепление.