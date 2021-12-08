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Коммунальная авария лишила тепла 14 домов в Адмиралтейском районе Петербурга

Несколько домов в Адмиралтейском районе Петербурга остались без тепла из-за коммунальной аварии. По данным «Фонтанки», речь идет о 14 зданиях.

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Как рассказали «Фонтанке» 8 декабря в пресс-службе «Теплосети», специалисты меняют ненадежный участок трубопровода у дома 19 в Подъездном переулке. Работы планируется завершить к 13:00 завтрашнего дня. Из-за них ограничено теплоснабжение нескольких зданий в переулке и дома 52 по Загородному проспекту.

«Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в «Теплосети».

Ранее теплоэнергетики отчитались о завершении ремонта трубопровода на проспекте Ветеранов, 23, где накануне прорвало трубу. Читатели «Фонтанки» 8 декабря снова пожаловались на холодные батареи, но в жилищном комитете пояснили, что на возвращение тепла нужно время.

Тем временем в городе продолжают хозяйничать морозы. В ночь на четверг похолодает до минус 18 градусов, а в пригороде — до минус 21, но в субботу обещают потепление.

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