Коммунальная авария лишила тепла 14 домов в Адмиралтейском районе Петербурга

Как рассказали «Фонтанке» 8 декабря в пресс-службе «Теплосети», специалисты меняют ненадежный участок трубопровода у дома 19 в Подъездном переулке. Работы планируется завершить к 13:00 завтрашнего дня. Из-за них ограничено теплоснабжение нескольких зданий в переулке и дома 52 по Загородному проспекту.



«Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в «Теплосети».

