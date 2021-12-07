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Проспект Ветеранов в пару. В домах остывают батареи

В Кировском районе в десятках домой остыли батареи из-за дефекта на трубе с горячей водой.

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Как сообщают «Фонтанке» читатели 7 декабря, с шести утра в домах в районе проспекта Ветеранов — на Дачном, улице Танкиста Хрустицкого, проспекте Маршала Жукова — начали остывать батареи.

«На лестничных площадках уличная температура», - сообщает Дмитрий.

Тепло ожидало местных жителей на улице — проспект в районе перекрестка Ветеранов и Маршала Жукова. Участок даже закрыли для движения автомобилей. Несколько припаркованных машин оказались в кипятке.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», сообщение о технологическом нарушении на трубе у дома 23 по проспекту Ветеранов поступило в дежурную службу в 5:40.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и проступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В зоне технологического дефекта находятся несколько автомобилей без видимых признаков повреждений», - отметили в компании.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 2:00 8 декабря.

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