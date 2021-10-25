Креативное ЖКХ. Кто будет командовать капремонтом, отоплением и уборкой Петербурга

Фото: gov.spb.ru/ Поделиться Поделиться







Губернатор Александр Беглов 25 октября направил в ЗакС кандидатуру Анатолия Повелия на должность «жилищно-коммунального» вице-губернатора. Он должен заменить Николая Бондаренко, который как раз ушел депутатом в городской парламент. Опыт, данный нам в ощущениях, не позволяет предполагать неожиданностей, назначение можно считать решенным вопросом. «Фонтанка» присмотрелась к будущему повелителю снегоуборщиков и дворников и поговорила с ним самим. О том, что Анатолий Повелий может стать вице-губернатором и претендует именно на контроль сферы ЖКХ, заговорили через несколько месяцев после того, как Александр Беглов стал губернатором. В 2020-м повышению его могли помешать уголовные дела в отношении коллег. Полицейские задержали при получении взятки заместителя Повелия Алексея Жукова, который отвечал за благоустройство, ЖКХ и дороги. По этому же делу позже задержали директора Жилищного агентства Колпинского района Марию Орлову. Еще до этих новостей силовики и антимонопольщики начали разбираться со спецификой местного рынка школьного питания.

Официальная биография Анатолия Повелия сюрпризов не таит. В 1985 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны имени Ю. В. Андропова. До февраля 1992 года чиновник проходил службу в ВС РФ, потом вышел в отставку в звании майора. Как отмечается в его биографии на сайте «Единой России», «многие годы его службы связаны с воинской частью ПВО под Зеленогорском». В течение следующих семи лет Повелий «занимал руководящие должности в различных коммерческих структурах». Согласно данным СПАРК, почти 20 лет назад человек с аналогичными ФИО был учредителем теперь уже ликвидированных ОАО «Алкос» (оптовая торговля), ООО «Финские дрожжи Санкт-Петербург» и дачного некоммерческого партнерства «Именье». Сейчас полный тезка главы Колпинского района является членом совета директоров АО «Колпинские бани» и ОАО «Похоронное бюро Колпинского района».

В 1999 году без пяти минут вице-губернатор стал депутатом муниципального образования города Зеленогорска, после чего избирался в этот совет еще трижды, а с 2009 года — возглавлял МО. Весной 2013 года чиновник стал замглавы Курортного района (и боролся против нудистского пляжа в Дюнах), а полтора года спустя возглавил Колпинский. В сентябре 2019 года чиновник успел 2,5 месяца пробыть членом правительства города.



Семья главы Колпинского района, судя по данным системы «Контур Фокус», занимается бизнесом в Зеленогорске. До того, как стать чиновником, Анатолий Повелий участвовал в бизнесе сам, теперь в основном юридическими компаниями владеет его дочь Алина. Почти все компании, в которых она участвует или участвовала, занимались сдачей в аренду собственной недвижимости в Курортном районе. Однако есть и другие направления. Например, компания «Фрост» торгует цветами оптом. «Звезда Инвест» занята техосмотром автомобилей. «Фонтанка» насчитала восемь юридических лиц, где учредителями выступили Алина Повелий и Глеб Гладунов. Отец бизнес-партнера дочери будущего вице-губернатора, Юрий Гладунов, — сейчас депутат от «Единой России», бывший глава Петроградского района, а до этого — руководитель администрации Зеленогорска. Есть у дочери Повелия и ещё одна интересная связь: она была гендиректором в компании «Доверие Ай Ти», принадлежавшей ныне депутату от «Новых людей» Дмитрию Панову, компания занимается разработкой компьютерного оборудования.



В свете назначения собеседники «Фонтанки» считают не случайным совпадением и то, что однокурсник Повелия по военному училищу оказался не далёким от жилищной темы человеком. Владимир Дацюк последние несколько лет издаёт небольшую газету «Перспективы развития ЖКХ». Критических материалов на тему текущего состояния отрасли в газете хватает, в частности там писали о митинге в Московском районе, участники которого протестовали против управления компанией «Профсервис». Из-за этой статьи на газету подали в суд.



Широкой общественности мог запомниться прошлогодний день рождения чиновника, когда 70 человек в масках Повелия поздравляли его с праздником и танцевали под слова: «То чувство, когда ты круче всех. У тебя все получится».



Впрочем, и сам Анатолий Повелий снимался в клипе. В 2019 году опубликовали ролик про предстоящий субботник. По сценарию эвакуатор везет чиновника в синем «Москвиче» и на вопрос регулировщицы: «Толя, шо ты гонишь?» — бодро отвечает: «Так на субботник же!»



Коллеги Повелия вообще называют его одним из самых креативных чиновников в Смольном. Администрация Колпинского района сильна и в игре в КВН, и в пении, и в танцах.

В 2016 году Повелий на соревновании по КВН для чиновников вышел на сцену в кожаной жилетке, на фоне мотоциклов, в составе рок-группы. Близко главе Колпино и понимание пиар-процессов. Так, например, летом в медиа муссировалась новость о создании за бюджетный счёт TikTok-хауса, хотя, строго говоря, чиновники собирались создавать просто пространство для коворкинга.



«Фонтанка» решила поинтересоваться у будущего вице-губернатора, насколько креативным будет его подход к отрасли ЖКХ.

— Вам достанется сложное поле работы. Какие проблемы вы считаете самыми серьезными, которые требуют первоочередного внимания?



— Безусловно, это подготовка к нашей зиме, которая все никак не перейдет в разряд тропических. Подготовка к зиме: чтобы была обеспечена качественная уборка, это все те же кровли, та же поставка коммунальных услуг, жилой фонд. В двух словах: уборка снега и жилой фонд.

— Как раз про снег и преддверие сезона. Мы не считаем прошлую зиму, она была бесснежной. А предыдущие — снежные. Какие город совершал ошибки и что надо поменять, чтобы этот сезон мы пережили без скандалов?

— Было бы популизмом с моей стороны сказать, что вот сейчас «щелк», на эту клавишу нажму, и сразу все будет по-другому: и снег не такой злой, и убираться все будет быстро. Это сложнейшая отрасль, которой нельзя давать такие диванные оценки. Необходимо погрузиться в глубину вопроса. Компетенция Николая Леонидовича Бондаренко у меня не вызывает никаких сомнений, потому что это опытнейший человек. И структуры, которые работают, и жилищный комитет, и все, кто связан с уборкой снега, — компетентнейшие люди, я их всех знаю, кого-то и не один десяток лет. И поставить сейчас под сомнение их компетенцию, сказать: «Вот я сейчас приду, увидите, как все будет», — я этого сказать не готов. Поэтому по осени, наверное, посчитаем цыплят.



— Летом 2021 года из-за ковида был отток рабочих рук из сферы ЖКХ в Петербурге. Недавно было объявлено, что стараются поднабрать людей к зимнему сезону. Пока не добрали. У вас есть понимание, как решить проблему нехватки рабочих рук?

— Я принимаю ваши слова на веру, но хочу услышать реальную ситуацию из уст людей, которые курируют ту или иную сферу. Такого вот: аплодируйте, я пришел, спаситель, этого вы от меня не услышите. Сейчас прошли пара часов с новости, что у меня меняется масштабность и совсем другие задачи. Поэтому дайте времени чуть-чуть. В своей работе считаю, что конфликты начинаются, когда заканчивается диалог. Поэтому максимально открыто доводить информацию, пусть даже не очень приятную.

— Про диалог. Город второй год подряд не дает денег фонду капремонта. Многих горожан это крайне возмущает — что вся финансовая нагрузка легла на их плечи. Кроме того, в декабре нас, видимо, ждет новое повышение взносов. Мне хотелось бы услышать ваше личное мнение: правильно ли, что бюджет полностью самоустранился и переложил это на плечи горожан или все-таки нет?



— Я сейчас буду говорить с позиции главы района, пока еще наблюдающего за этими процессами. Но давайте признаем, что мы постепенно приходим к логичной схеме, что содержание зданий, у которых есть собственники, должно становиться их задачей. Во всем цивилизованном мире это так и есть. Но заметьте, что у нас это сделано не в один день, идет постепенное распределение нагрузки. Собственники жилья втягиваются, в том числе, в процессы принятия управленческих решений, что ремонтируем, когда ремонтируем, какое количество денег на счету. Поменять адресую программу ремонта: фасад отложим, но займемся внутренними сетями и так далее. Сейчас прокомментировать более глубоко не могу. Как только погружусь, смогу выразить свое более глубокое мнение.

— А хотя бы работу фонда капремонта вы себе запишете в список первоочередных вопросов?

— Безусловно.

Анатолий Повелий приходит на должность в критический момент. Помимо непреходящих проблем, вроде изношенности инфраструктуры и задолженностей по коммунальным платежам, — впереди зима, а к ней, как показывают хотя бы недоделанные крыши, город подготовиться вовремя не смог. Это мнение не только жителей протекающих квартир, но и городской прокуратуры, которая направила представление Николаю Линченко (именно с него Повелий снимет тяжкое, пусть и временное, бремя вынужденного управления сферой ЖКХ в Петербурге). В документе разложено по полочкам, что не так в городском ЖКХ на управленческом уровне, а вывод звучит особенно неприятно, если учесть, что «коммунальный» вице-губернатор по совместительству курирует госуправление на территориях районов: «Сложившаяся ситуация повлекла за собой социальное напряжение и крайнее недовольство жителей. Все вышеизложенное негативно отражается на имидже администрации района и вызывает недоверие к исполнительной власти со стороны жителей района».

Справедливости ради отметим, что наибольшее внимание у прокуратуры вызвала ситуация с конкретным направлением работы, и не жилищного комитета, а фонда капремонта. Это главный ЖКХ-ньюсмейкер, последнего года уж точно: еще до того, как нерадивые подрядчики устроили петербуржцам холодный душ посреди осени, случилась весенняя эпопея с переносом строчки оплаты ремонта из розовых квитанций ВЦКП в белые квитанции Петроэлектросбыта. Он сопровождался таким количеством сбоев и неожиданных для горожан начислений, что ситуацию пришлось экстренно обнулять. Причем это только первый шаг на пути к созданию единого расчетного центра и всеобъемлющей квитанции за коммуналку, и наблюдатели гадают, как пойдет дальше. Согласно дорожной карте, оно намечено на текущий год. Карта не закон, сроки плавают, но объединение ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП — это явная стратегическая цель, что бы ни думали разные стороны этого процесса. Эту консолидацию также предстоит частично курировать Повелию.

Разгребать ситуацию с капремонтом будет тем сложнее, что долги жителей выросли — мораторий на претензионную работу в ковидный год дал свои плоды. Покрыть недостачу за счет субсидии из бюджета пока представляется нереальной целью. Финансовый блок считает, что фонду нужно поучиться расходовать собранное с горожан, до тех пор казна вкладываться в проблемы собственников жилья не хочет. Это, как показывает практика, ведет к кратному росту ставки платежей, и здесь ситуация замыкается: у жильцов все меньше стимулов их вносить.

Другой, благоустроительный, блок, по крайней мере на первый взгляд, выглядит не таким проблемным. Минувшее лето оставило много вопросов — от сожженных солнцем газонов, которые пришлось восстанавливать, до использования воздуходувок при уборке. Сейчас профильный комитет получает допфинансирование на зеленые насаждения, устройство общественных пространств, добавляют на технику и на содержание дорог. Но относительное благополучие — эхо бесснежной зимы. Стоит стихии начать себя вести по-северному, как в публичном поле не остается более обсуждаемой темы, чем некачественная уборка города. По-прежнему не утихают споры об использовании реагентов, которые отвоевывают улицы после ухода экс-главы комблага Виктора Рублевского. А система распределения контрактов в этой отрасли постоянно выплевывает из себя то антимонопольные скандалы и триллеры, то уголовные дела. Чтобы сравнить подходы будущего вице-губернатора и бывшего — можно прочитать интервью Николая Бондаренко, посвященное уборке города от снега. Именно уход Рублевского с намеками городских СМИ на саботаж внутри комитета, а также дело о снежном картеле показывают: когда речь идет о репутации исполнительной власти, благоустройство превращается исключительно в политический вопрос.



Ирина Корбат, Ксения Клочкова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

