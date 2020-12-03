Фото: кадр из видео ГУДП «Центр»

Таинственного похитителя в черных перчатках и маске запечатлела камера видеонаблюдения. В ГУДП «Центр» «Фонтанке» с готовностью показали записи: мужчина прокрался в коридор офиса на Кременчугской, 27, несколько раз взглянул в кадр, нашел нужную дверь с помощью фонарика, после чего не без усилий вынес из кабинета сейф. История взлома, рассказанная дорожниками, удивительно легла в сюжет их войны с поставщиками соли.

Протокол, составленный в 76-м отделе полиции УМВД по Центральному району, почему-то датирован только 2 декабря, но добавляет красок. Глубокой ночью 30 ноября преступник проник в офис через окно, повредил 7 дверей, похитил ноутбук и 85 тысяч рублей. Ущерб оценили в 120 тысяч.



«Грабитель совершил взлом кабинетов бухгалтера, отдела закупок, отдела снабжения, — перечисляют представители в ГУДП «Центр» в разговоре с «Фонтанкой». — Также был зафиксирован несанкционированный вход на сервер предприятия».



ГУДП «Центр»

Ночные проникновения на крупнейшие городские предприятия Петербурга не через дверь — дело редкое. Но у «Центра», который содержит улицы Фрунзенского, Московского и четырех центральных районов оно идеально встроилось в логическую цепочку. Там прямо заявили: «По мнению руководства предприятия, данное ограбление стоит в череде событий, связанных с наведением порядка в закупочной деятельности предприятия и увольнением топ-менеджеров по результатам проведенного финансово-хозяйственного аудита». Действия нового руководства, считают дорожники, «оказались, мягко говоря, не комфортными для давних партнеров предприятия, привыкших почивать на долгосрочных контрактах».



Фото: ГУДП «Центр» Фото: ГУДП «Центр» Фото: ГУДП «Центр»

О каких давних партнерах идет речь, в «Центре» тоже скрывать не стали — да «Фонтанка» и сама поняла. 7-летнюю череду договорных отношений предприятия и поставщика технической соли ЗАО «Проминвест» этой осенью нарушили изменения конкурсной документации, совпавшие с перетасовкой руководства. В июле пост директора «Центра» занял брат губернатора Псковской области Николай Ведерников, до того работавший первым замом главы еще одного городского крупного дорожного предприятия ОАО «Коломяжское». А в ноябре на закупки соли обоих заказчиков обрушился гнев поставщиков и вердикты антимонопольщиков. По жалобам двух компаний, в числе которых был и «Проминвест», результаты конкурсов аннулировали.



Сказать по правде, о взломе и похищении сейфа «Фонтанка» узнала раньше, и не от ГУДП «Центр», а из анонимных писем читателей. В них, правда, говорилось, что все произошло 29 числа, да и интонация была обратная: не «спасите от злоумышленников», а «посмотрите, какой бардак творится с приходом новых руководителей в ГУДП». Пропажу документов авторы этих сообщений тоже связывали с закупочной деятельностью предприятия, хотя говорили не о соли, а об асфальте.



Из разговора с дорожниками понятно: они не обвиняют сам «Проминвест» напрямую, да и не могут без доказательств. Но считают взлом одним из звеньев взаимоотношений с подрядчиками. Гендиректор «Проминвеста» Алексей Новокрещенов в разговоре с «Фонтанкой» припомнил, что на его веку в «Центр» ни разу вот так не залезали. «Новые ребята», по словам бизнесмена, авантюрные и молодые. «Пусть проверяют всех досконально, вдруг там меня увидят. Правда, не знаю, как я со своими уже возрастными категориями через окна могу лазать. Хотя, если постараться, наверное, смогу», — рассмеялся предприниматель.



У дорожников вообще непростые отношения с УФАС. Напомним, после апокалиптичной зимы 2019 года ведомство провело расследование по так называемому «снежному картелю», в который, по мнению антимонопольщиков, входили все традиционные петербургские гендподрядчики города, занимающиеся содержанием дорог — в том числе и «Центр». Предприятиям грозили огромные штрафы, однако комитет по благоустройству выводы УФАС оспорил в суде. скоро апелляция. Тем не менее Смольный несколько изменил систему заключения контрактов, в частности, перестал объединять все районы в один лот.



Вот и по нынешнему солевому конфликту «Центр» обратился в УФАС за разъяснениями. И заверил «Фонтанку», что никаким ограничением конкуренции заниматься не собирался. Инструкция, в которой почти никто не смог разобраться, по словам сотрудников предприятия, выполнена сухим техническим языком и служит защитой от недобросовестной конкуренции со стороны участников и необоснованных требований заказчика. Аукцион разыгран заново, но 2 декабря был снова приостановлен по просьбе все того же жалобщика.

Жалобы в УФАС — обычная история, и не совсем ясно, как градус конфликта от рядовой закупочной процедуры могу прыгнуть сразу до взлома с похищением. Однако есть промежуточная стадия — переписка ГУДП «Центр» с «Проминвестом».



Дело в том, что к моменту объявления новых аукционов на соль у «Проминвеста» был еще действующий прошлогодний контракт — на поставку 39,6 тысяч тонн реагентов. Все предприятия тогда, напомним, заказывали ее в огромном количестве после заявлений Смольного о пятикратном увеличении запасов. На склады городских предприятий обещанные 100 тысяч тонн не влезли, так что минувшую зиму Петербург фактически пережил с 56 тысячами, но от исполнения директивы никого не освобождали. Предприятия подтверждали готовность к войне со снегом и наледью заключенными контрактами. Прошлая зима выдалась теплой, так что с «Проминвестом» действие договора продлили аж до марта 2021-го.



Поставщик письменно уведомил «Центр», что собирается наконец выгрузить им оставшиеся 9 тысяч тонн, как раз в тот день, когда УФАС рассматривало жалобы на аукционы «Коломяжскому». Суть начиналась со слов «из-за отсутствия ответа от ваших служб на наши неоднократные обращения прояснить ситуацию, вынуждены письменно сообщить...» и заканчивалось просьбой проинформировать в случае возражений.

Через 3 дня «Центр» ответил, что соли пока хватает и так. Но еще через сутки сообщил о расторжении контракта. Заказчик апеллировал к тому, что все реагенты должен был получить еще до 2 ноября. По договору поставщик был обязан заранее выбрать дату и уведомить покупателя либо по почте — в том числе, электронной, либо лично, под расписку. «Никакие иные способы направления уведомлений и извещений договором не предусмотрены», — подчеркивали в «Центре».

«Всех все устраивало, пока директор не поменялся, — развел руками Новокрещенов в разговоре с «Фонтанкой». — И 7 лет всегда по телефону все вопросы решались, когда им удобно принимать, получать и так далее. А тут они говорят, что как-то им это не так. Хотя мы знаем, что у них склады забиты и поставлять некуда». Все, что оставалось «Проминвесту» — написать о многолетнем стаже работы с компанией, постоянной практике решения вопросов «исключительно по телефону» и регулярном отличии графиков поставки на практике от бумажных. И пригрозить судом. Новокрещенов также отметил, что в середине ноября сообщил о неразберихе с аукционами в комитет по благоустройству.



Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

