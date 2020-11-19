Сколько Смольному нужно реагентов, чтобы забыть бесснежную зиму

Прошлую бесснежную зиму дорожно-строительные предприятия закончили с практически полными складами, но осенью принялись докупать. Аукцион на поставку 15 тысяч тонн технической соли ГУДП «Центр», которое содержит улицы Фрунзенского, Московского и четырех центральных районов, объявило вечером 18 ноября. Это уже вторая попытка, причем вынужденная — за несколько часов до того результаты предыдущего конкурса аннулировало УФАС. С контрактом на еще 23 тысячи тонн, который для Выборгского и Приморского районов разыгрывало ОАО «Коломяжское», то же самое.



С того момента, когда город принялся наращивать запасы соли, минул год. Снежный апокалипсис 2018–2019 заставил успевшего самолично помахать лопатой губернатора Александра Беглова попросить подчиненных подумать над реагентами; главный хранитель обуви петербуржцев из Смольного Владимир Рублевский ушел, а занявший его место Сергей Малинин прошлой осенью фактически дал добро на точечное применение чистой соли, кивнув на практику Москвы и США.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В результате зазвучали планы пятикратно увеличить закупку реагентов, доведя запасы до 100 тысяч тонн. Как обычно, генералы готовились к прошлой войне, и в мягкую зиму 2019–2020 в итоге израсходовали лишь 15 тысяч. Впрочем, и заготовили фактически не сотню, а лишь 56 тысяч. До сентября, таким образом, из них дожила 41. Поставщики подтверждают: склады городских предприятий забиты, да так, что заказчики не могут принять у них все, что те должны были привезти еще по прошлогодним контрактам. Срок исполнения некоторых из них продлен до конца текущего года. При этом объемы новых закупок впечатляют: ГУДП «Центр» на зимний сезон просит 15,5 тысяч тонн, ОАО «Коломяжское» — столько же, сколько в прошлом, — 23 тысячи.

В комблаге не спорят: из запланированной сотни тысяч город может разом принять только половину — остальное хранить негде. Так что показатели фактически заготовленных запасов на середину ноября такие: по части песка — 58 % от запланированного, то есть 57,9 тысячи тонн; по части соли — ровно половина от необходимого, иначе говоря, 50 тысяч. На 96 % выполнен план разве что по гранитной крошке — ну так ее на весь город всего 2,4 тысячи тонн. Главная цель — обеспечить неснижаемый двухмесячный запас реагентов.

Необычно другое: как чуть было не закончилась закупка одной трети всего необходимого запаса соли. Год назад участники сбивали суммы контрактов то на 14 % , то хотя бы на 5 % , сэкономив таким образом как минимум 37 млн рублей. В этот же раз на розыгрыше контракта у «Центра» до финала дошло одно только московское ООО «Минерал Инвест». «Коломяжское» подвести итоги не успело, но и там все компании слетели еще на первом этапе конкурса. За исключением одной — имя ее не разглашается.



В Петербурге компания «Минерал Инвест» еще не работала, за последние 4 года даже ни разу не заявлялась на конкурсы. Зато не раз заключала контракты с «Управлением автомобильных дорог Псковской области» — этой зимой поставила соли на 2,6 млн рублей, а в 2017-м вместе с принадлежащей тому же владельцу ООО «ТК «Минерал» — на 46,6 млн. К слову, в минувшем июле у ГУДП «Центр» сменился руководитель — новым гендиректором стал брат губернатора Псковской области Николай Ведерников. У «Коломяжского» тоже случилась ротация: в октябре его временно возглавил Константин Холодов.



По странному совпадению, всех заведомо проигравших поймали на одних и тех же ошибках — они неправильно описали товар. К примеру, один поставщик про зерновой состав соли сказал: частицы размером от 5 до 10 мм составят 10 % . Комиссия «Центра» поставила «двойку»: по инструкции, мол, надо было писать дословно «не больше 10 % ». У другого участника та же беда. Постарался впечатлить заказчика плавящей способностью реагента и указал точную цифру: 11 г/г, хотя по минимуму требовалось 5. И снова комиссия заявку не приняла, указав: по инструкции нужно было писать: «не менее 11». Три конкурсанта «Коломяжского» и вовсе слетели на одном и том же показателе скользкости — там, где нужно было написать «не более 0,2», указали конкретное: «0,2».

За категоричностью заказчика последовали жалобы антимонопольщикам. Там содержится ответ на вопрос, откуда, собственно, столько ошибок в заявках. «Инструкция по заполнению первой части заявки… крайне непонятна, — отмечает ЗАО «Проминвест» — один из традиционных поставщиков городских предприятий. — Написана на четырех печатных страницах одним абзацем (есть предложение длиной в 16 строк), без соблюдения синтаксиса и пунктуации русского языка. Создается впечатление, что заказчик не заинтересован в конкуренции на объявленных им торгах, а, наоборот, хочет допустить к аукциону как можно меньше участников». Другой знакомый петербургскому рынку госзаказа поставщик соли — ООО «Абсолют» — в своей жалобе апеллирует к точно тому же тезису: «Просим комиссию ФАС обратить внимание на инструкцию по представлению сведений о характеристике товара».



В документации нашли и другие удивительные вещи: например, взявшееся ни с того ни с сего требование СанПиН, регулирующее уровень воздействия на человека ионизирующего излучения. «Не представляется возможным определить, на какой нормативно-технический документ необходимо ссылаться в заявке», — разводят руками обиженные.

В УФАС «Фонтанке» подтвердили: жалобы рассмотрены и признаны обоснованными. Итоги аукциона «Коломяжского» аннулировали в пятницу, 13-го ноября, «Центра» — 18-го.



Это не первая антимонопольная история, в которой оказалось «Коломяжское» накануне зимы. «Фонтанка» рассказывала, как при розыгрыше полуторагодовых контрактов на содержание дорог конкуренцию в Калининском районе этому городскому предприятию неожиданно составило СП «Северное». Приход новых игроков — хотя раньше «Северное» работало на субподрядах — история для этого рынка исключительная; а этот игрок не только пришел, но и выиграл аукцион на 862 млн. «Коломяжское» не растерялось и оспорило результат в том же УФАС, ссылаясь на то, что субподрядного опыта недостаточно, чтобы получать целый район. Ведомство согласилось, и контракт подписали с «Пригородным ДРСУ № 1 », которое ранее заняло второе место. Подавляющую часть работ новый генподрядчик быстро передал другим исполнителям — по большей части, тому же «Коломяжскому».



В середине октября директор «Пригородного ДРСУ № 1 » был задержан в рамках дела по особо крупной взятке, не связанной с исполнением контракта. В конце августа суд полностью удовлетворил иск СП «Северное», признав предписание УФАС незаконным, а контракт с «Пригородным ДРСУ № 1 » недействительным. Тем не менее он не расторгнут; все участники, за исключением комитета по госзаказу, направились в апелляцию, заседание через неделю. За время этих перипетий бывший гендиректор «Коломяжского» Егор Пащенко успел перейти на должность замглавы комитета по благоустройству.

К слову, заказы зимнего песка обошлись без жалоб, хоть и проходили в той же атмосфере. «Центр», отклонив из-за ошибок трех участников, заключил контракт на 4,6 млн рублей с ООО «АК «Дорстройавто». Ему же «Коломяжское» доверило поставить 60 % песка по контракту на 30 млн, еще 40 % ушло совсем молодому ООО «Основа», созданному чуть больше года назад. Единственную заявку, которая могла бы снизить цену, отклонили — и все из-за тех же ляпов с инструкцией.



Поставщики, вспоминая прошлые годы работы, подтверждают: подобные правила заполнения заявок впервые увидели только сейчас. Да и из беглого взгляда на конкурсы, которые уже в 2020-м проводили для других районов те же ГУДСП «Курортное» и «Петродворцовое», складывается впечатление, что «предложение длиной в 16 строк» в документации — некое ноу-хау «Центра» и «Коломяжского».



Суммы контрактов при этом не сопоставимы с тем, что на соль в 2020-м тратят большинство других предприятий. Первый заказчик выкладывает 82 млн, второй — 129 млн. Для сравнения: ГУДП «Путь», работающее в Кировском, приобрело 900 тонн — за 4,2 млн, «Петродворцовое» — 1,5 тысячи за 6,1 млн. «Курортное» и вовсе обошлось 60 тоннами, потратив 276 тысяч рублей. Зато АО «Автодор» (Колпинский и Пушкинский районы) в октябре объявило аукцион на 135 млн. В документации говорится, что за полтора года предприятию требуется 26 тысяч тонн; из них 15,4 тысячи — для госконтрактов, остальное может быть использовано по коммерческим контрактам и муниципальным, 8 тысяч тонн нужно уже до конца года.

Напомним, после снежной зимы 2019 года УФАС провело расследование по так называемому «снежному картелю», в который, по мнению ведомства, входили все традиционные петербургские гендподрядчики города; они, за исключением «Авторпарка № 7 Спецтранс», принадлежат городу. Комблаг оспорил результаты УФАС в суде, но систему распределения контрактов несколько изменил: в частности, больше не объединяет разные районы в один лот. На уровне конкуренции это сказалось мало, если не считать историю с СП «Северное». Сейчас комитет разработал проект реорганизации городских дорожных предприятий: предполагается, что они перейдут в статус бюджетных учреждений и за ними закрепят дороги на праве оперативного управления, то есть без конкурсов. Это, впрочем, вступает в противоречие с планами комиссии по ликвидации унитарных предприятий: в ее картине мира дорожники сплетаются в один клубок на базе ГУДП «Центр» и акционируются.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

