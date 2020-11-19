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Сколько Смольному нужно реагентов, чтобы забыть бесснежную зиму

Закрома с химреагентами для обработки дорог Петербурга забиты, но дорожники продолжают движение по курсу «100 тысяч тонн соли».

Прошлую бесснежную зиму дорожно-строительные предприятия закончили с практически полными складами, но осенью принялись докупать. Аукцион на поставку 15 тысяч тонн технической соли ГУДП «Центр», которое содержит улицы Фрунзенского, Московского и четырех центральных районов, объявило вечером 18 ноября. Это уже вторая попытка, причем вынужденная — за несколько часов до того результаты предыдущего конкурса аннулировало УФАС. С контрактом на еще 23 тысячи тонн, который для Выборгского и Приморского районов разыгрывало ОАО «Коломяжское», то же самое.

С того момента, когда город принялся наращивать запасы соли, минул год. Снежный апокалипсис 2018–2019 заставил успевшего самолично помахать лопатой губернатора Александра Беглова попросить подчиненных подумать над реагентами; главный хранитель обуви петербуржцев из Смольного Владимир Рублевский ушел, а занявший его место Сергей Малинин прошлой осенью фактически дал добро на точечное применение чистой соли, кивнув на практику Москвы и США.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В результате зазвучали планы пятикратно увеличить закупку реагентов, доведя запасы до 100 тысяч тонн. Как обычно, генералы готовились к прошлой войне, и в мягкую зиму 2019–2020 в итоге израсходовали лишь 15 тысяч. Впрочем, и заготовили фактически не сотню, а лишь 56 тысяч. До сентября, таким образом, из них дожила 41. Поставщики подтверждают: склады городских предприятий забиты, да так, что заказчики не могут принять у них все, что те должны были привезти еще по прошлогодним контрактам. Срок исполнения некоторых из них продлен до конца текущего года. При этом объемы новых закупок впечатляют: ГУДП «Центр» на зимний сезон просит 15,5 тысяч тонн, ОАО «Коломяжское» — столько же, сколько в прошлом, — 23 тысячи.

В комблаге не спорят: из запланированной сотни тысяч город может разом принять только половину — остальное хранить негде. Так что показатели фактически заготовленных запасов на середину ноября такие: по части песка — 58 % от запланированного, то есть 57,9 тысячи тонн; по части соли — ровно половина от необходимого, иначе говоря, 50 тысяч. На 96 % выполнен план разве что по гранитной крошке — ну так ее на весь город всего 2,4 тысячи тонн. Главная цель — обеспечить неснижаемый двухмесячный запас реагентов.

Необычно другое: как чуть было не закончилась закупка одной трети всего необходимого запаса соли. Год назад участники сбивали суммы контрактов то на 14 %, то хотя бы на 5 %, сэкономив таким образом как минимум 37 млн рублей. В этот же раз на розыгрыше контракта у «Центра» до финала дошло одно только московское ООО «Минерал Инвест». «Коломяжское» подвести итоги не успело, но и там все компании слетели еще на первом этапе конкурса. За исключением одной — имя ее не разглашается.

В Петербурге компания «Минерал Инвест» еще не работала, за последние 4 года даже ни разу не заявлялась на конкурсы. Зато не раз заключала контракты с «Управлением автомобильных дорог Псковской области» — этой зимой поставила соли на 2,6 млн рублей, а в 2017-м вместе с принадлежащей тому же владельцу ООО «ТК «Минерал» — на 46,6 млн. К слову, в минувшем июле у ГУДП «Центр» сменился руководитель — новым гендиректором стал брат губернатора Псковской области Николай Ведерников. У «Коломяжского» тоже случилась ротация: в октябре его временно возглавил Константин Холодов.

По странному совпадению, всех заведомо проигравших поймали на одних и тех же ошибках — они неправильно описали товар. К примеру, один поставщик про зерновой состав соли сказал: частицы размером от 5 до 10 мм составят 10 %. Комиссия «Центра» поставила «двойку»: по инструкции, мол, надо было писать дословно «не больше 10 %». У другого участника та же беда. Постарался впечатлить заказчика плавящей способностью реагента и указал точную цифру: 11 г/г, хотя по минимуму требовалось 5. И снова комиссия заявку не приняла, указав: по инструкции нужно было писать: «не менее 11». Три конкурсанта «Коломяжского» и вовсе слетели на одном и том же показателе скользкости — там, где нужно было написать «не более 0,2», указали конкретное: «0,2».

За категоричностью заказчика последовали жалобы антимонопольщикам. Там содержится ответ на вопрос, откуда, собственно, столько ошибок в заявках. «Инструкция по заполнению первой части заявки… крайне непонятна, — отмечает ЗАО «Проминвест» — один из традиционных поставщиков городских предприятий. — Написана на четырех печатных страницах одним абзацем (есть предложение длиной в 16 строк), без соблюдения синтаксиса и пунктуации русского языка. Создается впечатление, что заказчик не заинтересован в конкуренции на объявленных им торгах, а, наоборот, хочет допустить к аукциону как можно меньше участников». Другой знакомый петербургскому рынку госзаказа поставщик соли — ООО «Абсолют» — в своей жалобе апеллирует к точно тому же тезису: «Просим комиссию ФАС обратить внимание на инструкцию по представлению сведений о характеристике товара».

В документации нашли и другие удивительные вещи: например, взявшееся ни с того ни с сего требование СанПиН, регулирующее уровень воздействия на человека ионизирующего излучения. «Не представляется возможным определить, на какой нормативно-технический документ необходимо ссылаться в заявке», — разводят руками обиженные.

В УФАС «Фонтанке» подтвердили: жалобы рассмотрены и признаны обоснованными. Итоги аукциона «Коломяжского» аннулировали в пятницу, 13-го ноября, «Центра» — 18-го.

Это не первая антимонопольная история, в которой оказалось «Коломяжское» накануне зимы. «Фонтанка» рассказывала, как при розыгрыше полуторагодовых контрактов на содержание дорог конкуренцию в Калининском районе этому городскому предприятию неожиданно составило СП «Северное». Приход новых игроков — хотя раньше «Северное» работало на субподрядах — история для этого рынка исключительная; а этот игрок не только пришел, но и выиграл аукцион на 862 млн. «Коломяжское» не растерялось и оспорило результат в том же УФАС, ссылаясь на то, что субподрядного опыта недостаточно, чтобы получать целый район. Ведомство согласилось, и контракт подписали с «Пригородным ДРСУ № 1», которое ранее заняло второе место. Подавляющую часть работ новый генподрядчик быстро передал другим исполнителям — по большей части, тому же «Коломяжскому».

В середине октября директор «Пригородного ДРСУ № 1» был задержан в рамках дела по особо крупной взятке, не связанной с исполнением контракта. В конце августа суд полностью удовлетворил иск СП «Северное», признав предписание УФАС незаконным, а контракт с «Пригородным ДРСУ № 1» недействительным. Тем не менее он не расторгнут; все участники, за исключением комитета по госзаказу, направились в апелляцию, заседание через неделю. За время этих перипетий бывший гендиректор «Коломяжского» Егор Пащенко успел перейти на должность замглавы комитета по благоустройству.

К слову, заказы зимнего песка обошлись без жалоб, хоть и проходили в той же атмосфере. «Центр», отклонив из-за ошибок трех участников, заключил контракт на 4,6 млн рублей с ООО «АК «Дорстройавто». Ему же «Коломяжское» доверило поставить 60 % песка по контракту на 30 млн, еще 40 % ушло совсем молодому ООО «Основа», созданному чуть больше года назад. Единственную заявку, которая могла бы снизить цену, отклонили — и все из-за тех же ляпов с инструкцией.

Поставщики, вспоминая прошлые годы работы, подтверждают: подобные правила заполнения заявок впервые увидели только сейчас. Да и из беглого взгляда на конкурсы, которые уже в 2020-м проводили для других районов те же ГУДСП «Курортное» и «Петродворцовое», складывается впечатление, что «предложение длиной в 16 строк» в документации — некое ноу-хау «Центра» и «Коломяжского».

Суммы контрактов при этом не сопоставимы с тем, что на соль в 2020-м тратят большинство других предприятий. Первый заказчик выкладывает 82 млн, второй — 129 млн. Для сравнения: ГУДП «Путь», работающее в Кировском, приобрело 900 тонн — за 4,2 млн, «Петродворцовое» — 1,5 тысячи за 6,1 млн. «Курортное» и вовсе обошлось 60 тоннами, потратив 276 тысяч рублей. Зато АО «Автодор» (Колпинский и Пушкинский районы) в октябре объявило аукцион на 135 млн. В документации говорится, что за полтора года предприятию требуется 26 тысяч тонн; из них 15,4 тысячи — для госконтрактов, остальное может быть использовано по коммерческим контрактам и муниципальным, 8 тысяч тонн нужно уже до конца года.

Напомним, после снежной зимы 2019 года УФАС провело расследование по так называемому «снежному картелю», в который, по мнению ведомства, входили все традиционные петербургские гендподрядчики города; они, за исключением «Авторпарка № 7 Спецтранс», принадлежат городу. Комблаг оспорил результаты УФАС в суде, но систему распределения контрактов несколько изменил: в частности, больше не объединяет разные районы в один лот. На уровне конкуренции это сказалось мало, если не считать историю с СП «Северное». Сейчас комитет разработал проект реорганизации городских дорожных предприятий: предполагается, что они перейдут в статус бюджетных учреждений и за ними закрепят дороги на праве оперативного управления, то есть без конкурсов. Это, впрочем, вступает в противоречие с планами комиссии по ликвидации унитарных предприятий: в ее картине мира дорожники сплетаются в один клубок на базе ГУДП «Центр» и акционируются.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Справка: Предстоящая зима в Петербурге, по мнению синоптиков, будет незначительно холоднее предыдущей. Однако Гидрометцентр России в вероятностном прогнозе на сезон 2020-2021 отмечает: в целом по стране зима окажется теплее нормы. По предварительной информации, в городе на Неве ожидается 76 дней снегопада и 2,5 м осадков за сезон; после ноябрьских заморозков низкая температура будет сохраняться до середины декабря, дальше наступит некоторая оттепель, а с января по февраль горожанам стоит ждать новых холодов. В прошлом году, для сравнения, с ноября по февраль выпало 2м осадков. Они выпадали 82 дня. В позапрошлом году в Петербурге выпало 2,1 м осадков.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
«Инструкция по заполнению первой части заявки… крайне непонятна, — отмечает ЗАО «Проминвест» — один из традиционных поставщиков городских предприятий.

дарагой, если инстрюкций не панятн, читат не умеещ, как будещ сыпть сол на рану?
264100871
Написана на четырех печатных страницах одним абзацем (есть предложение длиной в 16 строк), без соблюдения синтаксиса и пунктуации русского языка.(c) Прямо, как у автора статьи.
Агроном аэродрома
Есть идея! Нужно отправить соль в игору. А то там склоны очень скользкие. Уважаемые господа на отдыхе могут упасть.
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