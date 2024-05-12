Пока лосихи рожают, самцы сбились в группы и отращивают рога

Лосихи в лесах Ленинградской области начали рожать детёнышей. А лоси-самцы — готовиться к будущему гону и отращивать рога. Об этом 12 мая рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».



Группу самцов он встретил во Всеволожском районе области, на поляне, где каждый год осенью проходят брачные турниры лосей.

