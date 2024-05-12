Пока лосихи рожают, самцы сбились в группы и отращивают рога

Лосихи в лесах Ленинградской области начали рожать детёнышей. А лоси-самцы — готовиться к будущему гону и отращивать рога. Об этом 12 мая рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
Группу самцов он встретил во Всеволожском районе области, на поляне, где каждый год осенью проходят брачные турниры лосей.
«В очередной раз поразился их покровительственной окраске. Лоси буквально сливаются с окружающей средой. Я не сразу обнаружил, что их — аж четверо, все самцы», — рассказывает Павел Глазков.
Самки сейчас держатся поодиночке, а самцы для безопасности сбились в группы. У них начинают расти рога, отростки хорошо видны на голове одного из них, скорее всего, самого взрослого.
«Сейчас рожки представляют собой мягкие нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Пока они не отвердели, их легко повредить. И женихи к ним относятся очень бережно», — отмечает биолог.