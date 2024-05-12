Тела извлекают из-под завалов. Что известно о трагедии в Белгороде к этому часу

Восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов полуразрушенного дома в Белгороде, сообщает МЧС. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что спасатели достали тело девятого погибшего.



В телеграм-канале губернатора области Вячеслава Гладкова — пока информация о семи жертвах. Это четыре женщины и трое мужчин.

