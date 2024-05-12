Тела извлекают из-под завалов. Что известно о трагедии в Белгороде к этому часу

Восемь тел погибших уже извлечены из-под завалов полуразрушенного дома в Белгороде, сообщает МЧС. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что спасатели достали тело девятого погибшего.
В телеграм-канале губернатора области Вячеслава Гладкова — пока информация о семи жертвах. Это четыре женщины и трое мужчин.
«Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме», — пояснил Гладков.
На местах работают медики и психологи. Все жильцы дома переселены: часть к родственникам, другие в ПВР на безопасной от обстрелов территории. В подъездах дома дежурят участники самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков, кормят спасателей.
Людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта, эвакуировали из квартир с помощью автовышки, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов. Территория оцеплена, есть ограничения движения транспорта по улице Щорса.
Около 20 часов в Белгороде и Белгородском районе снова зазвучала сирена ракетной опасности. Пока действует этот сигнал, спасатели прерывают работу и находятся в укрытии.
Атака на жилые кварталы Белгорода была совершена 12 мая около 11:40. На Харьковской горе в многоэтажку попали фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». После прямого попадания снаряда обрушился подъезд целиком, с десятого по первый этаж. Через час с небольшим произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша над разрушенным подъездом, пострадали трое спасателей. В общей сложности, по последним данным, травмы получили 20 человек, в том числе двое детей. Младенца с ожогами и баротравмой готовят к транспортировке в Москву. Выжившие жильцы дома ищут своих пропавших животных. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.