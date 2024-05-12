В отношении водителя автобуса, упавшего в Мойку, возбуждено новое уголовное дело. Оно не связано с ДТП

В отношении Рахматшоха Курбонова, водителя упавшего в Мойку автобуса, возбуждено новое уголовное дело — о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом 12 мая сообщил Следственный комитет.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что в феврале-марте 2024 года Курбонов за деньги «осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире». Его решили проверить на предмет возможных нарушений миграционного законодательства по поручению главы СК Бастрыкина в рамках расследования уголовного дела о ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В итоге ГСУ СК Петербургу возбудило новое уголовное дело - по статье 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).
"В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также проверяют иные факты нарушения миграционного законодательства", - говорится в сообщении.
Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга принял решение об аресте Рахматшоха Курбонова до 9 июля по делу о ДТП. Корреспондент и фотограф "Фонтанки" передавали информацию и фотографии и видео из зала суда.
Кроме нарушения ПДД, которое расследует МВД, дело об оказании небезопасных услуг возбудил Следственный комитет. Накануне по этому делу был задержан начальник автоколонны.
Напомним, днём 10 мая в Петербурге пассажирский автобус № 262 упал в реку Мойку. По данным СК, скончались семь человек. За рулем находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов. Перевозчиком выступает ООО «Такси». Как видно на записи из салона, автобус повело в сторону, водитель пытался вырулить, но не смог. Запись обрывается на моменте падения в воду.