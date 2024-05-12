В отношении водителя автобуса, упавшего в Мойку, возбуждено новое уголовное дело. Оно не связано с ДТП

В отношении Рахматшоха Курбонова, водителя упавшего в Мойку автобуса, возбуждено новое уголовное дело — о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом 12 мая сообщил Следственный комитет.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что в феврале-марте 2024 года Курбонов за деньги «осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире». Его решили проверить на предмет возможных нарушений миграционного законодательства по поручению главы СК Бастрыкина в рамках расследования уголовного дела о ДТП (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В итоге ГСУ СК Петербургу возбудило новое уголовное дело - по статье 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).