А вы говорили — картель. Борьба за дороги северных районов Петербурга оставляет их без содержания

В это же время на документацию объявленных комблагом аукционов пожаловалось ООО «Сокол». Во всех случаях оно указывало на разный идентификационный код закупки и ненадлежащий размер авансирования. Жалобы разлетелись по двум столицам: все лоты дороже миллиарда рассматривал центральный аппарат антимонопольной службы, остальное — петербургское управление.



Сами жалобы признали необоснованными. Однако, копаясь в Выборгском аукционе ФАС обратила внимание, что СП «Северное» не предоставило подтверждения своего генподрядного опыта. «Лицо, выполнявшее в качестве субподрядчика отдельные виды работ, не имеет надлежащего опыта выполнения работ по содержанию автомобильных дорог», - решило ведомство, а стало быть - «СП Северное» вообще нельзя было допускать к аукциону. Напомним, компания и так проиграла в Выборгском районе, однако бюрократическая логика неумолима: протокол теперь надо отменить и составить новый, в котором предприятие уже будет признано не соответствующим требованиям. С учетом необходимости выждать после этого 10 дней контракт, который и так достался «Коломяжскому», не получится подписать к 1 июля.



С Калининским, где «СП Северное» выиграло, еще интереснее, здесь жалобу «Сокола» рассматривало петербургское УФАС. Управление, надо отдать ему должное, не стало само указывать, что субподрядного опыта недостаточно для участия в аукционе. Оно и понятно, иначе можно было бы заподозрить некоторую шизофрению. Именно УФАС, напомним, было двигателем известного дела о «снежном картеле». Ведомство настаивало, что практика распределения районов между одними и теми же предприятиями (в большинстве своем городскими) неправомерна. Отдельный тезис касался субподрядчиков. Дело в том, что некоторым предприятиям доводилось получать на субподряд весь объем работ по основному контракту, как в 2018 году получилось у «Автопарка №7 Спецтранс» и «СП Северное». «Факты позволяют рассматривать данные хозяйствующие субъекты как потенциальных конкурентов в целом на рынке работ по комплексной уборке и содержанию дорог, - писало УФАС. - Однако данные участники рынка не участвовали в проводимых торгах».



Комблаг пока успешно отбивается от решения УФАС по «снежному картелю» в арбитраже. Однако было бы странно, если бы ведомство, которое только что удивлялось, почему субподрядчики не идут на аукционы сами, теперь запретило одному из крупнейших делать это. Так что городским антимонопольщикам пришлось подсказывать, что и сделало «Коломяжское». В своей жалобе оно излагает те же мысли, к которым ФАС в Москве пришла самостоятельно: «Договоры субподряда на выполнение отдельных видов работ... не могут являться подтверждением наличия опыта». А значит, протокол надо отменять. Здесь о сроках вообще говорить сложно: только рассмотрение жалобы назначено на 29 июня. Если её признают обоснованной, то новая процедура затянется надолго — даже если «СП Северное» не пойдет в суд.



Вопрос о том, как субподрядчику перековаться в генподрядчика, заведомо не имея генерального опыта, не нов. Время от времени такие коллизии возникают. Из близкого - «Упрдор Северо-Запад», эксплуатирующий кольцевую автодорогу, судился с ФАС по поводу аукциона на оснащение КАД видеокамерами. Подрядчик - «Лентрансспецстрой» - в своей заявке похвастался опытом субподрядных работ на Керченском мосту, чего опять же недостаточно. «Упрдор Северо-Запад» пошел в суд и в двух инстанциях преуспел. «Подрядчиком (на Керченском мосту — прим.) выполнялись не отдельные виды работ, а весь комплекс строительно-монтажных работ, - решила апелляция.

