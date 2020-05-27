Городским дорогам ищут хозяина на полтора года и полторы зимы

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Контракты на содержание дорог Смольный начал объявлять накануне, и сразу бросились в глаза суммы. К примеру, Приморский район оценили в 1,3 млрд, и это вдвое больше, чем на него же выделяли в 2019 году. Причина — в сроках: в этот раз комитет по благоустройству спешит выбрать подрядчиков сразу на полтора года. Такое впечатление, что руководствуясь доводом — «пока не началось».

В конечном итоге объявлено 18 аукционов, это наследие дела о «снежном картеле», в рамках которого антимонопольщики требовали разукрупнять лоты. Имелось в виду — делить их по видам работ, а также по районам, которые до этого комблаг имел обыкновение разыгрывать целыми группами. Само предписание УФАС по этому громкому делу комитет успешно оспорил в арбитраже аккурат 25 мая, но совет принял к сведению.



Самые дорогие, как обычно, Приморский и Выборгский районы — они оценены более чем в 1,3 млрд каждый. За ними в порядке убывания — Центральный, Московский, Невский, Красногвардейский и Пушкинский. Все, что дальше, дешевле миллиарда, а замыкает этот рейтинг Кронштадт за 177 млн. Общая максимальная цена контрактов на содержание дорог в течение полутора лет — порядка 16,4 млрд рублей. Это бьется с тем, что накануне писала «Фонтанка», сложив оставшееся финансирование по содержанию на текущий год и на следующий.



Путаница со сроками была заложена еще в конце прошлого года. Тогда бюджет на 2020-й не успевали утвердить до того момента, как комблаг объявил аукционы. Однако городской бюджет в целом составляется на три года; так что и в бюджете 2019–2021 годов ориентировочная цифра на 2020-й значилась. В итоге комитет решил не ждать, пока ему четко обрисуют перспективы, и заключил контракты на первое полугодие, распределив таким образом 6,2 млрд рублей. Глава комблага Сергей Малинин рассказал «Фонтанке», что это было вынужденной мерой, и сослался на предписание ФАС, которое ограничивает минимальный срок контракта как раз половиной года. На вопрос, зачем сейчас раздавать контракты до конца 2021 года, ответил: «Чтобы зима 2021 не принесла сюрпризов».



Очевидно, исходили из логики — подрядчиков на переправе не меняют: если повалит, как полтора года назад, будет не до конкурсов. Другое дело, что конкурсы никогда не были проблемой в этой отрасли, и сюрпризов здесь не видели давно. Даже после драмы «снежного картеля» сильно потрепанный репутационно комитет на первые полгода 2020-го привлек все тех же подрядчиков и в целом в те же районы. Больше всех получило ГУДП «Центр», остальное распределили между ГУДП «Путь», ОАО «Коломяжское», АО «Автодор», ГУДСП «Курортное», «Петродворцовое» и «Автопарк № 7 Спецтранс» Из всех — только последнее предприятие не принадлежит городу. Нет оснований предполагать, что до июля на рынок ворвутся новые игроки.



Если взять тот же Приморский район, то видно, что на одно текущее полугодие Смольный выделял 500 млн, а на три следующих — 1,33 млрд; в Центральном районе разброс — 456 млн и 1,2 млрд, в Василеостровском — 330 млн и 900 млн. В общем, такая пропорция относится ко всем аукционам: умножить это полугодие на три и немного отнять. Притом что объявленные аукционы затронут полторы зимы, а не половину, как действующие.



Можно было бы предположить, что после жуткой зимы 2018–2019 чиновники готовы были посыпать гололед деньгами вместо соли, а теперь успокоились. Но «Фонтанка» уже рассказывала, что погодные условия мало влияют на фактические расходы: по актам в бесснежном январе 2020 года дорожники наубирали больше, чем в сугробах за год до этого. Проще говоря, подрядчики своими работами занимают весь предоставленный бюджетом объем. Причина прежняя: комблаг сообщает, что получает только 77% от нормативной потребности в финансировании. Если исходить из этой логики, то в бюджет на ближайшие полтора года надо заложить еще порядка 5 млрд — и только тогда можно будет ожидать какой-то заметной экономии в зависимости от погоды.



И все же некоторая экономия образуется: она связана с тем, что нельзя вывезти снег, которого нет. Вывоз снега оплачивается по отдельной статье, и эти деньги не получится просто перекинуть на комплексную уборку или на поддержание технического состояния дорог (хотя дорожники нашли бы им применение). Прошлой зимой таким образом сберегли 187 млн рублей, и в июле они должны вернуться в бюджет. Если у комблага были расчеты использовать эту сумму при заключении новых контрактов, то вирус все поменял: именно 187 млн предложено вычеркнуть из содержания дорог при корректировке бюджета в связи с коронавирусом. Остается рассчитывать, что с зимой или хотя бы с декабрем опять повезет. Скажем, в тексте контракта на Приморский район значится, что за полтора года вывезти предполагается 108 тысяч кубометров, и в 2020 году из них — 17 тысяч.



«Антивирусная» корректировка не затрагивает 2021-й, так что самое время застолбиться контрактами на полтора года. Если болезнь заразит и бюджет следующего года, придется секвестировать расходы, говорит Сергей Малинин. Но судя по всему, попрощаться с COVID-19 заказчик планирует раньше. По крайней мере, в проекте контракта допускается изменение срока и цены из-за не зависящих от сторон обстоятельств, в том числе коронавируса — но в 2020-м году.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

