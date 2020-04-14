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14.04.2020 19:43
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Минувшей зимой на борьбу с гололедом было использовано лишь 13% заготовленной соли

По итогам холодного сезона дорожные службы использовали 13 тысяч тонн соли для борьбы с наледью. Заготавливали 100 тысяч тонн.

Как сообщает комитет по благоустройству 14 апреля, вся невостребованная соль будет храниться на территории дорожных предприятий. Что касается песко-соляной смеси, то ее тоже запасли 100 тысяч тонн, пригодились из них 63 тысячи.

Напомним, 5 тысяч тонн соли было использовано в середине января. Перед началом зимнего сезона новое руководство комитета заявило, что допускает использование реагентов в чистом виде для обработки улиц. До этого в течение нескольких лет при Владимире Рублевском чиновники разрешали сыпать только песко-соляную смесь. В эти годы заготавливали порядка 20 тысяч тонн соли, к зиме-2019/20 поставили ориентир в 100 тысяч тонн.

Ранее «Фонтанка» посчитала, что по итогам малоснежного января дорожные службы, согласно актам, выполнили больший объем работ, чем год назад, когда Петербург завалило снегом.

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Комментарии (3)

260899531
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Vasilis
Надо остатками этой соли выдать пайки чиновникам
CET
Вопрос к властям Питера: куда пойдут немалые денежные средства, которые были выделены для "холодной и снежной" зимы ?
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