Минувшей зимой на борьбу с гололедом было использовано лишь 13% заготовленной соли

По итогам холодного сезона дорожные службы использовали 13 тысяч тонн соли для борьбы с наледью. Заготавливали 100 тысяч тонн.



Как сообщает комитет по благоустройству 14 апреля, вся невостребованная соль будет храниться на территории дорожных предприятий. Что касается песко-соляной смеси, то ее тоже запасли 100 тысяч тонн, пригодились из них 63 тысячи.

Напомним, 5 тысяч тонн соли было использовано в середине января. Перед началом зимнего сезона новое руководство комитета заявило, что допускает использование реагентов в чистом виде для обработки улиц. До этого в течение нескольких лет при Владимире Рублевском чиновники разрешали сыпать только песко-соляную смесь. В эти годы заготавливали порядка 20 тысяч тонн соли, к зиме-2019/20 поставили ориентир в 100 тысяч тонн.