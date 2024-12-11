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Политика Конец Шольца: в Бундестаге решат, можно ли доверять канцлеру

Конец Шольца: в Бундестаге решат, можно ли доверять канцлеру

1 526
8 комментариев

Дебаты о вотуме доверия канцлеру Олафу Шольцу и его правительству пройдут в Бундестаге Германии 16 декабря, сообщает Der Spiegel.

Как пишет издание 11 декабря, федеральный канцлер официально подал запрос на проведение голосования о вотуме доверия в Бундестаге.

«Прошу вынести на голосование вопрос о доверии ко мне. Перед голосованием, которое состоится в понедельник, 16 декабря 2024 года, я намерен выступить с заявлением», — говорится в обращении Шольца к председателю Бундестага.

Если Шольцу удастся заполучить доверие, он сможет начать переговоры о создании новой коалиции. Однако гораздо более вероятно, что доверия он не получит, и останется только провести досрочные выборы. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уже официально вновь выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил дату досрочных выборов в Бундестаг — они состоятся 23 февраля 2025 года.

Вотум доверия канцлеру потребовался после распада правящей «светофорной» коалиции, в которую входили социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, СвДП (либералы) и «Зеленые». В результате канцлер лишился необходимой поддержки для проведения эффективной работы.

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Комментарии
8
Сила в Правде!!
1 час
какой недалёкий заголовок придумал.
Гость
1 час
а если не допетрили то разни между ними примерна как от первого до третьего не сказать чего дажи.
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