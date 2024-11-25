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Политика СДПГ выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры

СДПГ выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры

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3 комментария

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры. Об этом 25 ноября сообщает Der Spiegel.

Решение было принято руководящими комитетами СДПГ единогласно. В течение двух недель партия публично и противоречиво обсуждала, следует ли заменить Шольца на министра обороны Бориса Писториуса, но в прошлый четверг глава минобороны сам отказался выдвигать свою кандидатуру.

После выдвижения Шольца на пост канцлера его кандидатура еще должна быть утверждена на партийной конференции 11 января, что считается формальностью. Однако Шольцу за четыре месяца до всеобщих выборов придется сопоставлять свои результаты с результатами мая 2021 года, когда он был утвержден с 96,2% голосов.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уже одобрил дату проведения досрочных выборов в бундестаг: они состоятся 23 февраля 2025 года.

Ранее в Германии распалась правящая «светофорная» коалиция — после того как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Свое название коалиция получила по цветам входящих в нее партий: красный — у социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит Шольц; желтый — у СвДП; зеленый — у «Зеленых». Распад произошел в день оглашения результатов выборов в США после заседания лидеров партий и их фракций, на котором была предпринята очередная безуспешная попытка договориться о бюджете на 2025 год.

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СДПГ Олаф Шольц Канцлер ФРГ Германия Выборы
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Комментарии
3
3386275423
1 час
лидер прям лидер) на букву п
Гость
49 минут
Немцы любят колбасу.
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