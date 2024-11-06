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Общество Политика «Он слишком часто подрывал мое доверие»: Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера

«Он слишком часто подрывал мое доверие»: Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера

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2 комментария

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 ноября отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Эту информацию агентству AFP подтвердил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

Линднер — глава и самый известный представитель Свободной демократической партии (СВДП), которая вместе с «Зелеными» и Социал-демократической партией входит в правящую разношерстную коалицию. Издание Tagesspiegel добавляет, что Линднер призывал к проведению новых выборов в бундестаг.

С увольнением одного из ключевых министров в немецком правительстве коалиция развалится, пишут немецкие СМИ. Они же сообщали о разногласиях между тремя партиями коалиции — социал-демократами, которых возглавляет Шольц, свободными демократами и «зелеными», — настолько глубокими, что они ставят под вопрос дальнейшее существование правительства.

В случае распада коалиции в стране могут быть проведены досрочные выборы. Предметом разногласий между партиями были экономические реформы и дефицитный проект бюджета. Шольц может поднять вопрос о вотуме доверия уже в январе 2025 года.

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Кристиан Линднер Олаф Шольц Отставка Министр финансов Германия
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
23 минуты
это их проблемы.
geokarma24
13 минут
финансы закончились , так зачем же он нужен-то?
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