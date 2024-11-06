«Он слишком часто подрывал мое доверие»: Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 ноября отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Эту информацию агентству AFP подтвердил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

Линднер — глава и самый известный представитель Свободной демократической партии (СВДП), которая вместе с «Зелеными» и Социал-демократической партией входит в правящую разношерстную коалицию. Издание Tagesspiegel добавляет , что Линднер призывал к проведению новых выборов в бундестаг.

С увольнением одного из ключевых министров в немецком правительстве коалиция развалится, пишут немецкие СМИ. Они же сообщали о разногласиях между тремя партиями коалиции — социал-демократами, которых возглавляет Шольц, свободными демократами и «зелеными», — настолько глубокими, что они ставят под вопрос дальнейшее существование правительства.

В случае распада коалиции в стране могут быть проведены досрочные выборы. Предметом разногласий между партиями были экономические реформы и дефицитный проект бюджета. Шольц может поднять вопрос о вотуме доверия уже в январе 2025 года.