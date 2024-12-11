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Общество Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

1 997
3 комментария

Министерство просвещения России и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили расписание проведения экзаменов в 2025 году. Речь идет о едином (ЕГЭ), основном (ОГЭ) и государственном выпускном (ГВЭ) экзаменах. Соответствующие приказы размещены 11 декабря на портале официального опубликования правовых актов.

Расписание ЕГЭ

Основной период проведения ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Во вторник, 27 мая, пройдет аттестация по математике, а в пятницу, 30 мая, — по русскому языку. Еще четыре экзаменационных дня будет в июне: 2 июня — ЕГЭ по обществознанию и физике; 5 июня — по биологии, географии, и также письменная часть экзамена по иностранному языку; 10 и 11 июня — устная часть экзамена по иностранному языку и информатике.

Досрочный период сдачи ЕГЭ запланирован с 21 марта по 11 апреля. Пересдача экзамена пройдет 3 и 4 июля. По всем учебным предметам экзамены начнутся в 10 часов утра по местному времени.

Расписание ОГЭ

Основной период проведения экзаменов назначен с 21 мая по 16 июня. Первыми 21 и 22 мая пройдут экзамены по иностранным языкам. На 26 мая назначены биология, информатика, обществознание и химия. Затем 29 мая пройдут экзамены по географии, истории, физике и химии; 3 июня — по математике; 6 июня — по географии, информатике и обществознанию; 9 июня — по русскому языку; 16 июня — по биологии, информатике, литературе и физике.

Досрочный период и резервные дни запланированы с 22 апреля по 17 мая, а дополнительный период — со 2 по 23 сентября. Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10 часов утра по местному времени.

Расписание ГВЭ

Основной период проведения экзаменов для девятиклассников начнется 22 мая с аттестации по иностранным языкам. Затем 26 мая пройдут экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии; 29 мая — по географии, истории, физике и химии; 3 июня — по математике; 6 июня — по географии, информатике и обществознанию; 9 июня — по русскому языку; 16 июня — по биологии, информатике, литературе и физике. Досрочно экзамены можно будет сдать с 22 апреля по 6 мая. Дополнительный период назначен со 2 по 12 сентября.

Для одиннадцатиклассников экзамен по математике назначен на 27 мая, по русскому языку — на 30 мая. Резервные дни для экзамена по математике — 17 апреля, 20 июня и 23 сентября, по русскому — 14 апреля, 17 июня и 23 сентября. Досрочно сдать можно будет 25 и 28 марта, а дополнительный период назначен на 4 и 8 сентября.

Все экзамены также будут начинаться в 10 часов утра по местному времени.

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Комментарии
3
282694747
26 минут
Да верните вы нормальные билеты
13.13.13.13
40 минут
Пора заканчивать этот бред
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