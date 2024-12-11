В Таганроге восстановили подачу тепла в дома после ночной ракетной атаки

В Таганроге восстановили подачу тепла в многоквартирные дома после ракетного обстрела, в результате которого была повреждена котельная. Об этом вечером 11 декабря сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, который ранее проинформировал, что Таганрог подвергся ракетной атаке.

Из-за повреждения котельной без теплоснабжения остались 27 многоквартирных домов.

По словам Слюсаря, ремонтные работы в котельной были организованы «в кратчайшие сроки», а поврежденная теплотрасса была восстановлена уже до полудня. Сейчас в самом здании котельной идет замена окон.