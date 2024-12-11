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Происшествия В Таганроге восстановили подачу тепла в дома после ночной ракетной атаки

В Таганроге восстановили подачу тепла в дома после ночной ракетной атаки

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4 комментария

В Таганроге восстановили подачу тепла в многоквартирные дома после ракетного обстрела, в результате которого была повреждена котельная. Об этом вечером 11 декабря сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, который ранее проинформировал, что Таганрог подвергся ракетной атаке.

Из-за повреждения котельной без теплоснабжения остались 27 многоквартирных домов.

По словам Слюсаря, ремонтные работы в котельной были организованы «в кратчайшие сроки», а поврежденная теплотрасса была восстановлена уже до полудня. Сейчас в самом здании котельной идет замена окон.

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ПО ТЕМЕ
Юрий Слюсарь Таганрог Ростовская область Ракетный обстрел Котельная Подача тепла
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
7 минут
и нефтебазу починили.
Гость
11 минут
А ответ за это псам будет или продолжим терпеть?
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