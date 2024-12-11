Росимущество сообщило о прекращении полномочий гендиректора «Ленфильма» Суворова

В самом «Ленфильме» «Фонтанке» ответили, что документов о смене руководства им пока не приходило. «На данный момент никаких документов, подтверждающих это, на киностудию не приходило. Мы пока не можем прокомментировать», — сообщили в пресс-службе.

На должности генерального директора «Ленфильма» кинопродюсер Эдуард Суворов проработал около четырех месяцев. 20 августа текущего года киностудия получила от Росимущества письмо, в котором говорилось о назначении Суворова. Согласно этому письму , занимать руководящую должность он должен был в течение трех лет.

С конца февраля Эдуард Суворов значился временно исполняющим обязанности генерального директора «Ленфильма». До назначения на киностудию Суворов успел поработать в Госдуме и комитете по культуре. Помимо этого, Суворов на с 2013 года по 2016-й возглавлял совет директоров ОАО «Медиахолдинг». Затем он стал главой дирекции Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий. Незадолго до «Ленфильма», Суворов был исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски.

Предшественник Эдуарда Суворова, Федор Щербаков, с зимы текущего года был объявлен в розыск. На руководящей должности в «Ленфильме» Щербаков проработал с 2020 года. В октябре 2023-го контракт с киностудией был продлен на три года. Однако через несколько недель после этого, по информации «Фонтанки», Щербаков улетел из страны. Подробнее о том, для чего разыскивали Федора Щербакова, читайте здесь.