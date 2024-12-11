Шер, Леди Гаге, Бейонсе и Джей-Зи приказали покинуть дома в Малибу из-за пожара. Скайуокер отказался

Из-за мощных лесных пожаров в Малибу свои дома вынуждены покинуть множество американских звезд. Как сообщает 11 декабря BBC, приказы о срочной эвакуации получил 98-летний актер «Мэри Поппинс» Дик Ван Дайк, певица Шер, звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл.
Отмечается, что Ван Дайк с супругой и питомцами уже переместились в более безопасное место. Однако в пожаре они потеряли кота по кличке Бобо. Хэмилл отказался от эвакуации, а представители актрисы и певицы Барбры Стрейзанд пока не подтвердили информацию о ее местонахождении. Среди других жителей Малибу оказались Леди Гага, Бейонсе и Джей-Зи. Покинули ли они свои дома — уточняется.
Сейчас пожар, который начался в понедельник, распространился на более чем 1500 га. Возгорание тушат около 1500 пожарных. По данным Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, в зоне эвакуации находится больше 5000 человек. Причиной природного пожара, названного «Франклин», могли стать сезонные ветра Санта-Ана.
Как сообщает USA Today, за последние сутки площадь пожара увеличилась на 39%. Сейчас в районах вокруг Лос-Анджелеса зафиксирован крайне опасный воздух. Местным жителям запрещают открывать окна, а также выходить из помещений без масок.
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