Шер, Леди Гаге, Бейонсе и Джей-Зи приказали покинуть дома в Малибу из-за пожара. Скайуокер отказался

Отмечается, что Ван Дайк с супругой и питомцами уже переместились в более безопасное место. Однако в пожаре они потеряли кота по кличке Бобо. Хэмилл отказался от эвакуации, а представители актрисы и певицы Барбры Стрейзанд пока не подтвердили информацию о ее местонахождении. Среди других жителей Малибу оказались Леди Гага, Бейонсе и Джей-Зи. Покинули ли они свои дома — уточняется.