Что ждет мотоциклиста на Памире, в Грузии и Турции. Опыт семейных путешествий от супружеской пары байкеров

«Фонтанка» поговорила с парой байкеров, которые в свободное время вместе ездят по свету, ночуя в палатке. Им доводилось укрываться от стрельбы, вести переговоры без знания общего языка и оттачивать мастерство правильных ответов на границе.



Сейчас они живут в Петербурге. За последнее время ездили в Турцию, на Памир, а во времена более открытых границ — по Европе. В общей сложности они вместе объехали 23 страны.

На «Иж» — и в Париж

Лене 30 лет, она родом из Донецка, долгое время работала репетитором по французскому и английскому, сейчас занимается видеоблогингом. Кириллу 32, он из Ижевска, в родном городе преподавал физику и электротехнику, а сейчас работает инженером-схемотехником. Молодые люди познакомились в 2011 году на сайте для изучения иностранных языков. Лена написала Кириллу первая, а не получив ответа, отправила еще пару сообщений. Она признается, что поступила так впервые в жизни.

«Мне пришёл самый милый ответ, и самый стильный, по-моему: „О, прости, я был в мотопутешествии, и у меня не было интернета, поэтому я не мог ответить“. Так мы начали общаться — сначала на английском, потом перешли на русский. Летом Кирилл приехал на мотоцикле ко мне, и мы вместе отправились в Крым», — вспоминает Лена.

Для Кирилла это была первая столь дальняя и долгая поездка на мотоцикле. Тогда они с девушкой вместе побывали на мотофестивале и байк-шоу в Крыму. Останавливались и в съемном жилье, и на природе, где жили в палатке (впоследствии стали предпочитать ее).

Лена переехала жить в Удмуртию в 2014 году, а через четыре года Кирилл сделал ей предложение — во время мотопутешествия по Европе, во Франции. В тот раз они ездили на мотоцикле с коляской («Иж Юпитер 2» 1969 года выпуска), чем привлекли всеобщее внимание.

Источник: Кирилл Тапков







«В Европе не производят мотоциклы с коляской. Это скорее нечто коллекционное. Чем дальше на запад мы двигались, тем больше наш мотоцикл мог удивить. Но иногда люди узнавали его. Было супернеожиданно, когда в Швейцарии мы стояли на берегу Женевского озера и к нам подплыла байдарка с дедом, который на французском говорит: да, знаю этот мотоцикл, у меня такой был. Действительно у него был такой мотоцикл, это впечатляет», — вспоминает Кирилл.

Через год после предложения, сделанного на берегу Атлантического океана, молодые люди организовали мотосвадьбу в Ижевске. Они позвали на нее всех друзей, а потом и остальных горожан: на открытии мотосезона Лена со сцены пригласила всех желающих присоединиться к колонне мотоциклистов в день свадьбы и проехать сначала до ЗАГСа, а потом на озеро и отдохнуть там с палатками.

Источник: Ульяна Бурлака







В свадебное путешествие супруги отправились вместе с друзьями из Германии: сами на «Иже», а те на «Урале». Правда, «Урал» с трудом выдерживал дальний путь, постоянно ломался — и завершали поездку молодожены уже вдвоем. Вместо изначально запланированного Кавказа они поехали снова в Крым.

В Петербурге молодые люди бывали наездами с 2018 года, а решили осесть здесь надолго в 2023 году. Каждые выходные стараются исследовать Ленобласть и соседние регионы, дружат с мотоклубом «Штрафбат», не вступая в него. Любят путешествовать вдвоем. Универсального рецепта — как не разругаться в таких условиях — не знают.

«Во время первой нашей поездки мы поняли, что подобное путешествие, особенно на мотоцикле, с палаткой, — это такая проверка, что ли, потому что вы вместе преодолеваете ветер, холод, ночь, иногда опасность, отсутствие бытового комфорта. Либо вы потом друг на друга смотреть не сможете, либо, наоборот, ваши отношения окрепнут, вы лучше друг друга узнаете. Для меня наши путешествия — это лучшее время каждого года», — размышляет Лена.

Кирилл даже не понимает, какие сложности могут быть, если люди по-настоящему близки: «Я еду на мотоцикле, Лена спит сзади. Когда Лена поест — у нее поднимается настроение. Мы ставим палатку, ночуем, все замечательно. Если человек неподходящий, могут вылезти какие-то моменты, отчасти поэтому мы ездим только вдвоем, друг друга мы хорошо знаем».

На байке на Памир: испытание горами, колдовство в Монголии

Что иметь в виду, отправляясь в мотопутешествие на Памир:

При подъеме на высоту от 2,5 км над уровнем моря важно подготовиться к горной болезни и постараться облегчить ее течение. Если не учесть такой риск, то в крайней форме это может привести к потере сознания, отёку легких и т. п. Имеет смысл заранее изучить рекомендации для альпинистов, физически подготовиться (бег в гору, бег с задержкой дыхания), в пути чаще делать остановки для акклиматизации. Памирский тракт пролегает вблизи нескольких границ: Таджикистана с Афганистаном, Китаем и Киргизией. Поэтому перед поездкой и во время нее стоит следить за мировыми новостями, чтобы не нарваться на неприятности. Не ночевать с палаткой вблизи границы с Афганистаном, обращать внимание на предупреждающие таблички о том, что местность заминирована. Нужна экипировка, подходящая как для жаркой погоды, так и для низких температур. В Таджикистане много бензина низкого качества, заправка может представлять собой цистерну с ведром. Поэтому нужно ехать на таком мотоцикле, которому подходит подобное топливо. В некоторых населенных пунктах может не быть электричества.

На Памир семейная пара ездила на мотоцикле Honda Africa twin 750 1992 года выпуска. На нем они проехали через Уральские горы, регионы Сибири, Монголию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, по территории Таджикистана. На эту поездку молодые люди потратили весь преподавательский отпуск продолжительностью в два месяца. Сколько денег брали с собой — уже не помнят, но отмечают, что путешествие на мотоцикле требует сопоставимых расходов с авто. Экономить помогал ночлег на природе и в гостях у местных жителей. Правда, в этой же поездке у пары впервые в жизни украли деньги.

Маршрут поездки Кирилла и Лены на Памир Источник: Кирилл Тапков / «Яндекс. Карты»







«В Монголии, в Улан-Баторе, нас обокрали на полмиллиона тугриков. Это около пятнадцати тысяч рублей. Мы разменяли эту сумму из расчета на всё пребывание в стране. Все тугрики лежали вместе с другими деньгами и карточками в сумке формата crossbody, надетой на меня спереди. Мы гуляли по центральной площади, укрылись от дождя в маленькой пагоде с другими людьми. Уже вечером, перед сном, мы обнаружили, что тугриков нет. Остальное в сумке осталось», — рассказывает Кирилл.

Русская женщина, у которой жили молодые люди, вместе с ними и своим мужем пошла на центральную площадь Улан-Батора, чтобы попробовать найти карманников.

«Наша хозяйка, преподаватель монгольского языка, устроила целое детективное расследование. У нее светлые волосы, голубые глаза, поэтому окружающие обычно думают, что она не понимает по-монгольски. При ней могут разговаривать так, словно ее нет. Она и ее муж стали нашими „шпионами“. А мы с Кириллом вели себя, как приманка: беспечно, с набитой сумкой за спиной», — вспоминает Лена.

В общественном туалете на путешественников обратил внимание местный юноша. А некая женщина предупредила его по-монгольски, что он не должен попасться.

«Мы пошли под ту же самую пагоду, он за нами. Я следила за ним через отражение очков. Мы с Кириллом беспечно общались, и в какой-то момент он очень близко подошел, спина к спине. Я очень хотела, чтоб мы схватили его! Но в последний момент он испугался и ушел из пагоды под дождь. Когда на него из кустов выскочил велосипедист, он драпанул. Мы думаем, что этот парень украл деньги у нас», — рассказывает Лена.

Семья, у которой жили путешественники, решила установить справедливость магически. Отец хозяина — шаман, поэтому он провел обряд проклятия денег, а также по наитию установил, что они в руках у женщины. А Лене и Кириллу пообещал, что всё у них теперь будет хорошо.

В Монголии Источник: Кирилл Тапков







Именно в этой поездке, уже в Таджикистане, молодые люди впервые оказались в карете скорой помощи. Причиной стала горная болезнь, опасность которой путешественники недооценили.

«Памирский тракт был самой высокогорной дорогой в СССР. Мы двигались по участку от Хорога, который находится на высоте 2,2 км, до самой высшей точки — Мургаба, высота 3,6 км. Вокруг нет отвесных серпантинов, поэтому ты даже не замечаешь, что резко поднимаешься на большую высоту. Мы думали, что если нам станет плохо, мы остановимся, передохнем, и все будет в порядке. Но не тут-то было», — рассказывает Кирилл.

Среди симптомов горной болезни: острая головная боль, головокружение, потемнение в глазах, сильная усталость, боли, одышка, учащенное сердцебиение, озноб, диарея. Путешественники говорят, что их накрыли несколько симптомов одновременно.

На Памире Источник: Кирилл Тапков







В какой-то момент стало плохо настолько, что они не могли принять вертикальное положение. Девушка, у которой они остановились, вызвала скорую. В больнице им прописали капельницу «жизненной силы», которую нужно было купить в аптеке самим. После этой процедуры стало гораздо легче.

«Когда мы шли из больницы домой, встречный велосипедист из Голландии спросил нас: не подскажем ли мы, где больница? Его друг тоже где-то слег с горной болезнью», — вспоминает Лена.

Самые позитивные впечатления оставило гостеприимство и добродушие людей в Таджикистане, Монголии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии.

«Мы просто влюбились в этих людей и не можем налюбоваться на них», — говорят путешественники.

На байке в Турцию: граница, стрельба, изобилие

Что иметь в виду, отправляясь в мотопутешествие в Турцию:

На границе с Грузией мотоциклистов уводят на опрос. Турецкие правила дорожного движения отличаются от российских и их разъяснения выглядят путано. Стоит постараться заранее найти достоверную информацию на этот счет. Возможно, на английском языке. Бензин дорогой, но качественный. Можно выбирать мотоцикл исходя из этого. Погода часто жаркая, солнечная: выбирая одежду и снаряжение, нужно учитывать это.

В Турцию пара ездила осенью 2024 года, всё на той же «Хонде», маршрут пролегал через юг России и Грузию. В этот раз отпуск был всего три недели. В дорогу брали с собой около 100 тысяч рублей, но потратили меньше.

Первым в этом путешествии испытанием, уже привычным, стало пересечение границы с Грузией.

«На границе с грузинской стороны, насколько нам известно, всегда опрашивают мотоциклистов. Это обсуждают в профильных чатах и группах, и по факту мы там каждый раз сталкиваемся с опросами. Лена еще и из Донецка, это само по себе с 2014 года создает сложности, в том числе уже с российским гражданством», — рассказывает Кирилл.

Путешественники связывают опросы мотоциклистов с тем, что «Ночные волки» устраивали мотопробеги по Европе в честь Дня Победы и за границей это воспринимали как воинственный жест. Когда «Ночные волки» пытались так приехать в Грузию, чтобы отметить 9 Мая там, их не пустили.

На этой границе Лена с Кириллом оказались уже не в первый раз и встретили даже того самого пограничника, который опрашивал их за год до этого. Может быть, поэтому опрос был не столь долгим.

«Стандартные вопросы: были ли в Абхазии, были ли в Южной Осетии, были ли на территории Украины, были ли в Крыму? Было смешно, поскольку мы решили отвечать честно и почти на все вопросы сказали: да. Отпираться было бы бессмысленно, поскольку, слушая наши ответы, он уже нашел наш ютуб-канал и изучал его», — вспоминает Лена. В Абхазии и Южной Осетии пара никогда не была, поэтому врать и не потребовалось. После отдыха в Батуми они поехали исследовать Турцию, где раньше не были ни разу.

В Турции Источник: Кирилл Тапков







Первая ночевка в Турции не обошлась без приключений. Начался дождь, нашли поле у реки, поставили палатку и уже готовились ко сну — как вдруг на соседнем поле кто-то забегал с фонариками, а потом началась стрельба.

«По звукам мне показалось, что это были холостые патроны, которыми хотели отпугнуть тех, кто пришел на их поле. Мы притихли. Фара нашего мотоцикла погашена, мы его укрыли. Когда стрельба остановилась, легли спать, уже очень устали», — вспоминает Кирилл.

В ночи он подскочил от того, что палатку осветил яркий свет фар. Кирилл вышел из палатки и пытался урегулировать ситуацию на нескольких языках, но приехавший мужчина мог говорить только по-турецки, так что общего языка не нашлось. Так или иначе, объяснение «мы здесь просто ночуем» каким-то образом сработало, неизвестный уехал. Кирилл был уверен, что всё уладил, вернулся в палатку — и вскоре снова началась стрельба, уже совсем рядом.

«Мы выключили свет и просто легли вниз, как бы в укрытие, рассчитывая, что даже если попадет по палатке, то не по нам. Вокруг палатки никто не ходил и не светил, и мы в напряжении просто уснули. Наутро увидели жилой дом неподалеку, его не было на картах. Местные жительницы жестами показали мне прикрыть плечи», — вспоминает Лена.

Это был не единственный раз, когда путешественники столкнулись в Турции со стрельбой — такое случалось и на диком пляже в Анталье.

Впрочем, эта страна осталась в памяти как одно из лучших мест для отдыха. Можно ехать на мотоцикле и оказаться посреди бананового поля, в фундуковом или гранатовом саду, в окружении апельсинов, мандаринов, лимонов, инжира. В городах можно видеть сохранившиеся остатки древних поселений. Например, в Памуккале есть древнегреческая, римская архитектура и даже постройки эпохи железного века.

Источник: Кирилл Тапков







Путешественников приятно впечатлили внимательные к гостям, великодушные люди, которые часто старались чем-нибудь угостить, напоить чаем, помочь, поддержать. Если в Монголии у пары деньги кто-то украл, то здесь их настойчиво пытались подарить.

«Зашли мы однажды в магазин купить еды, он оказался неудачным: почти ничего нет. Лена вышла недовольная, перекусывая одним хлебом. И тут к нам подошел местный, заговорил по-английски. Сказал, что хочет нам помочь, поинтересовался, что нам нужно. Мы сказали, что нам не нужна помощь, но он решил дать нам денег, мы отказывались. В итоге он подсунул деньги в шлем и быстро ушел, чтобы мы их ему не вернули», — вспоминает Кирилл.

Путешественники признаются, что им интересно очень большое количество мест, в том числе в России, и хотелось бы увидеть их все.