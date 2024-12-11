«Такое у нас впервые»: в МИДе заявили, что поездки в США для россиян «чреваты серьезными рисками»

В условиях усиливающейся конфронтации российско-американских отношений поездки в США частным образом и по служебной необходимости для граждан РФ чреваты серьезными рисками. Такое заявление 11 декабря сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы неоднократно обращались к этой проблематике, — отметила Захарова. — Но так, чтобы это было прямое обращение от МИД к российским гражданам, такое у нас впервые».

По ее словам, наряду с ужесточенной процедурой выдачи американских виз для граждан РФ, выезжающих в третьи страны для получения разрешения на въезд в США с негарантированным результатом и невозвратом денег в случае отказа россияне стали объектами «охоты» со стороны американских органов власти и спецслужб.

Помимо этого Захарова заявила, что в последнее время «практикуется мошенническая схема выманивания за границу» граждан РФ, к которым у властей США имеются претензии, в том числе политические, а «машина американской карательной юстиции штампует умопомрачительные сроки в 15 и 25 лет тюрьмы».

Захарова призвала в праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от выездов в США и «за небольшими исключениями» страны Евросоюза. Впрочем, это, по ее словам, «не касается дружественных России государств».