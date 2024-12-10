«Пузырь лопнул». Магазин сантехники «Водопад» оставил после себя более 120 миллионов долга

С рынка сантехники в Петербурге таинственно исчез магазин сантехнических изделий «Водопад». Сеть наводнили отзывы обиженных клиентов, не получивших свои заказы, а кредиторы-поставщики массово пошли в арбитраж. Как выяснила «Фонтанка», сумма по требованиям поставщиков к связанным с «Водопадом» компаниям превышает 120 миллионов рублей. Преимущественно — за полученный, но не оплаченный товар.

Указаний, кто именно стоит за сетью, в официальных документах нет. Однако кредиторы обращают свои претензии в том числе и к уроженцу Сортавалы Вадиму Архипову.

Жду два дня, после — исковое заявление

Магазин «Водопад» работал на рынке сантехнического оборудования в Петербурге порядка 20 лет. Покупатели радовались широкому ассортименту и приемлемым ценам. Куда-то не туда он свернул этим летом — в Сеть полились шквалом негодование покупателей и угрозы судебными исками.

«Заказали и оплатили товар 2 июня, ждем до сих пор, менеджеры не отзваниваются. Товар еще не доставлен — должен был 6.06-07.06 приехать(сами звоним узнаем)», — писала 16 числа девушка.

«Моя компания заказала у них регуляторы давления. Обещали доставить за 5 дней. Прошёл месяц — ни товара, ни денег, требование о возврате оплаты четвертую неделю игнорируют», — бушевал 12 августа пользователь Белорус, потративший на регуляторы 95 тысяч рублей.

«Заказ был оформлен 01 августа через интернет-магазин. Полотенцесушитель водяной, 16 тысяч рублей. Заказ не был доставлен. Сегодня решил позвонить в магазин и поинтересоваться судьбой моих денег. Тишина не только в интернет-магазине, но и в офлайн-магазинах; звонок просто не проходит. Официальный сайт магазина не работает. Что ж, у продавца есть ещё 2 дня на возврат денег. После — исковое заявление», — 12 августа писал Алекс.

Помимо интернет-магазина, работали и 11 розничных «Водопадов». Но и их посетители стали упираться в закрытую дверь. Телефон магазинов молчит, доступа к сайту нет, пропал бот торговой сети в «Телеграме», страница во «ВКонтакте» закрыта. Не отзываются и телефоны Академии Водопад на проспекте Народного ополчения, 10, где повышали уровень знаний специалисты в области сантехники и профильного оборудования.

Кто торговал в «Водопаде»?

Судя по данным СПАРК, сайт vodopad.spb.ru, продававший сантехнику онлайн, зарегистрирован на компанию ООО «Водопад». Однако на архивной копии страницы (от 17 января 2024 года) владельцем указано ООО «Санинвест». Более того, там же указано, что «Водопад» действует не в одиночку, а как группа компаний.

ООО «Санинвест» было создано на излете коронавируса, в январе 2022 года. Уже в первый год выручка составила полмиллиона рублей. В 2023-м дела пошли еще расторопнее: продажи взлетели в 346 раз, до 173,7 млн, чистой прибыли компания заработала полмиллиона. Учредил ООО «Санинвест» Сергей Зинченко в единственном лице. В августе этого года начались перестановки: 6 числа в долю с 50,5% и на позицию генерального директора вошел Вадим Сергеевич Архипов, а уже 6 августа Зинченко передал свои 49,5% ООО «Санинвест».

На Вадиме Архипове числится целая группа сантехнических продавцов, зарегистрированных в Петербурге: он владеет 50,5% доли в ООО «Санмаркет» (создан тогда же, в январе 2022-го, оборот 280,8 млн, чистая прибыль в 2023-м 1,2 млн рублей), ООО «Подвойское» (создано в 2013 году, выручка 72,3 млн, прибыль 6,6 млн), 100% доли в ООО «Водопад Групп» (зарегистрировано в 2011-м, оборот 1,94 млн, чистой выручки в 2023-м нет). Роль генерального директора в «Водопад Групп» отведена Вячеславу Парамонову.

Парамонов, по данным СПАРК, единолично владеет и руководит ООО «Водопад» (создано в декабре 2008-го Олегом Филипповым, выручка по прошлому году 111,4 млн, прибыль полмиллиона рублей). До Парамонова три года повладеть «Водопадом» успел и Михаил Сергеевич Архипов, о чем вспоминать не хочет и говорит, что вопрос этот для него личный.

От деятельности «Водопада» и «Водопад Групп» в сентябре этого года дистанцировался и Парамонов: в налоговую он подал заявление о недостоверности сведений о нем.

Судя по чекам на смесители, душевые лейки, ванны и биде, которые в Сети демонстрировали счастливые покупатели сантехники, в продажах «Водопада» участвовали еще больше юрлиц. Кроме уже знакомых ООО «Водопад» и ИП Парамонов В. А., встречаются чеки на ООО «Козакова» (оборот 41,6 млн, выручка полмиллиона по прошлому году). Компания создана в 2013 году тем же Олегом Филипповым, в 2020-м перешла Антону Мальцу. На Мальца в 2018 году зарегистрированы еще две продающие сантехнику компании — ООО «Санресурс» (выручка 211,8, чистая прибыль 1 млн) и ООО «Аква Трейд» (оборот 173,5 млн, чистая прибыль 1,3 млн). ООО «А.Водопад», которое Антон Малец создал в 2016 году, в 2023-м перешло к Андрею Каплану (выручка по прошлому году 149,3 млн, чистая прибыль 735 млн). С ООО «Вирк-систем», созданном в 2016 году, Антон Малец решил не расставаться, хотя за прошлый год продажи там составили всего 98,833 млн, а чистая прибыль — 497 тысяч.

Судебные приказы не погашены

Первые иски в суды посыпались в мае этого года. Сейчас в судах различной юрисдикции рассматриваются требования кредиторов в отношении 9 из этих компаний и одного индивидуального предпринимателя. В основном истцы обращаются в арбитраж и требуют взыскать деньги за поставленный, но не оплаченный товар. Есть в производстве и гражданское дело. Впрочем, шансы дождаться оплаты за свою сантехнику у поставщиков невелики: по некоторым делам уже приняты решения, выданы исполнительные листы и судебные приказы, но они до сих пор не погашены.

Долг ООО «Подвойское» исчисляется суммой в 2,7 млн рублей: 2,4 млн в июле взыскало ООО «Аквана» за неоплаченный товар, еще 260 тысяч — петербургский фонд микрофинансирования. Рассчитываться с долгами должник не торопится: сентябрьский исполнительный лист от «Аквана» и октябрьское судебное решение фонда не погашены. Иск от ООО «Спутник-аква» на 443 тысячи рублей Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрит в январе следующего года, требование на 204 тысячи рублей от «Сунержа» принято к производству, дата рассмотрения еще не назначена. Общая сумма исков за 2024 год — 3,1 млн рублей.

Крупнейший кредитор ООО «Санинвест» — московский поставщик водопроводного и отопительного оборудования «Терем». Иск о взыскании оплаты по договору поставки на 15,2 млн рублей 24 октября передан на рассмотрение арбитражного суда Москвы, заседание пройдет 15 января. Иск от «Онлайн комплект» на 1,427 АС Петербурга и Ленинградской области рассмотрит в декабре. Еще три иска от разных поставщиков на 439,5 тысячи рублей приняты к производству в ноябре. Общие требования кредиторов за 2024 год исчисляются суммой 33,7 млн.

В пользу «Тепло3000» с ООО «Санмаркет» арбитражный суд Петербурга и ЛО 31 октября взыскал 6,9 млн рублей, на сегодняшний день это самый крупный иск к компании. Требования еще от четырех компаний на 4,9 млн, поданные в сентябре, ноябре и декабре, находятся в стадии рассмотрения в арбитражных судах Петербурга и ЛО и Москвы. Все иски — о взыскании оплаты за товары. Общая сумма исков за этот год — 14,4 млн рублей.

У ООО «Водопад» решение по одному иску уже принято: компании «СКЛ» оно должно возместить 1,3 млн рублей за поставленный, но не оплаченный товар. Заседание по требованию «Торгового дома Термекс» на оплату аренды на 1,5 млн состоится 13 декабря. Еще два иска на 386 тысяч рублей от разных компаний рассматриваются. Общая сумма требований за этот год — 3,2 млн.

Не исполнило обязательства по договору аренды и ООО «Козакова»: ИП Игорь Выговский обратился с иском в АС Петербурга и Ленинградской области в сентябре, его требование в ноябре в 446 тысяч рублей суд удовлетворил. По требованию ООО «Омоикири Рус» к «Козакова» на 269 тысяч рублей арбитраж возбудил производство. Всего кредиторы подали исков на 1,4 млн рублей.

По долгам «Аква трейд» уже есть два судебных приказа на общую сумму 991 тысяча рублей: по иску «Обогрев Люкс» на поставку товара и на 266 тысяч от фонда микрокредитования Петербурга. Ни тот, ни другой еще не погашены. Общая сумма требований кредиторов — 0,7 млн рублей.

«Вирк Систем» проходит ответчиком по 20 арбитражным делам, поданы в арбитраж иски на 18,9 млн рублей. Решения по четырем поставщикам уже приняты — компания должна возместить им 1,1 млн рублей долга. Иски еще на 9,4 млн находятся в стадии рассмотрения. Самый крупный иск на 6,2 млн от компании «КСК». Заседание по нему в АС Петербурга и Ленинградской области назначено на 28 января. А с 9 декабря ФНС приостановила операции по счетам компании.

Общая сумма требований к «Санресурс» за этот год исчислялась суммой в 8,4 млн рублей, с исками к нему в суд обратились 10 компаний. Требования пяти из них на 5,7 млн суд уже удовлетворил, остальные рассматриваются. Самый крупный иск среди удовлетворенных — на 3,1 млн от московской компании «Терем». Судебный приказ на 261 тысячу рублей в пользу фонда микрофинансирования Петербурга, выданный в конце октября, до сих пор не исполнен.

К компании «А. Водопад» в арбитраж за этот год было подано 18 исков на 36 млн рублей, полностью удовлетворены требования на 26,9 млн. Среди них — на 5,3 млн в пользу «Центра сантехники» и на 20,2 млн в пользу «Терема».

С требованием возместить 3,4 млн по договору аренды к ИП Вячеславу Парамонову в августе обратился в АС Петербурга и Ленинградской области Виктор Воронин. Следующее заседание по делу состоится 13 января. А в октябре и сам Парамонов обратился в арбитраж с иском о собственном банкротстве. Заседание пройдет через два дня после первого.

Еще одно дело в отношении ИП Парамонова Вячеслава, Андрея Каплана и Антона Мальца находится в гражданском судопроизводстве Октябрьского районного суда Петербурга. Истец — фонд микрофинансирования Петербурга. Заседание назначено на 16 января.

Прямых указаний на то, кому именно принадлежала сеть, в официальных документах нет. Однако потерявшие деньги кредиторы обращают свои претензии в том числе и к Вадиму Архипову. В частности, с исковым заявлением к нему в Симоновский районный суд Москвы в июле этого года обратился все тот же московский «Терем». Уже в августе взыскатель получил выданный на имя ответчика исполнительный лист, где предметом исполнения указано «наложение ареста».

«Исков будет еще больше»

Множественность юридических лиц, участвующих в деятельности «Водопада», источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, объяснил попыткой избежать расходов.

— Компании в рамках малого или среднего бизнеса все равно пытаются сэкономить, поэтому было, условно, не то что дробление бизнеса с целью оптимизации налогов, просто каждый магазин был на своем юридическом лице — и все это названо «группой компаний» по факту, — отметил он.

По словам собеседника издания, иски к участникам ГК «Водопад» подают поставщики, и в ближайшее время исков будет еще больше.

— Суммарный долг, по моим скромным подсчетам, — это около полумиллиарда. И каждое юрлицо будет его выплачивать. Крупнейшая сеть сантехники Петербурга лопнула, оставив многомиллионные долги, а бенефициар удрал за границу и прячется там от всех, — поделился собеседник «Фонтанки», один из участников ГК «Водопад».

По его словам, сам бенефициар, скорее всего, никаких долгов не имеет, поскольку бизнес был записан на его доверенных лиц.

— Сейчас, когда пузырь лопнул, сотрудники компании, которые просто работали на своих местах как продавец, директор магазина, снабженец, логист, остались с этими долгами. Они не имели доступа к расчетным счетам, не имели дополнительного заработка, а их ввели в заблуждение, оформили на них фирмы, кредиты и все. И вот сейчас группа людей — по факту пострадавшие. Кто-то продает недвижимость свою личную, чтобы погасить долги. Кто-то берет кредиты, занимает у родственников. Кто-то судится, — рассказал он.

По словам источника «Фонтанки», претензии покупателей «Водопад» удовлетворил:

— Раздал, так или иначе, другим товаром или тем, который был заказан. На данный момент я не слышал ни об одном иске против «Водопада» от покупателей.