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Город У манулов в Ленинградском зоопарке закончилась зажировка. Худеть дикие коты начнут в марте

У манулов в Ленинградском зоопарке закончилась зажировка. Худеть дикие коты начнут в марте

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Семейство манулов из Ленинградского зоопарка закончило запасаться жиром на зиму. В конце процесса, называемого зажировкой, дикие коты стали весить в два раза больше.

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Первой раздобрела манул Намика. В течение последних трех недель она не доедает порции еды от киперов зоопарка. Свэн и Шу тоже недавно перестали съедать всё, что им предлагают, сообщает пресс-служба 11 декабря.

«Сейчас Свэн весит 7 килограммов, Намика — 6,5 килограмма, Шу — 6,4 килограмма», — сообщили там.

«Разжировка» манулов начнется в конце зимы — начале весны. Их вес вернется к 4,5 килограмма.

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