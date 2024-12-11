Под Лугой пенсионера с ножом смогли задержать только под угрозой табельного

Пожилой мужчина в Лужском районе Ленобласти сначала напугал местных жителей, а потом напал на приехавших полицейских. Чтобы угомонился, им пришлось пригрозить оружием.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря, накануне в 11:40 в районную полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине в деревне Тозырево. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили во дворе 73-летнего местного жителя и попытались его задержать, однако тот при виде сотрудников стал вести себя агрессивно и нападать на одного из полицейских с ножом.

Инспекторы предупредили мужчину, что будут стрелять, — и это подействовало. Пенсионер прекратил дебоширить, его задержали. Материалы проверки по этому инциденту переданы в следственные органы.