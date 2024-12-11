CNN: отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве директора UnitedHealthcare совпали с обнаруженными на месте преступления

Отпечатки пальцев Луиджи Манджоне, задержанного по подозрению в убийстве директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совпали с теми, что были обнаружены на месте преступления. Об этом 11 декабря сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Власти продолжают расследовать мотив убийства, отмечает издание.

UnitedHealthcare — одна из крупнейших в США компаний по медицинскому страхованию. Ее исполнительный директор, 50-летний Брайан Томпсон, был убит 4 декабря в центре Манхэттена. Убийца ждал жертву возле отеля Hilton Midtown, несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета и скрылся.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями «отвергай», «охраняй» и «отрешай» (deny, defend, depose), а также телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция планировала получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого.

26-летнего Луиджи Манджоне арестовали в понедельник в штате Пенсильвания по обвинению в хранении оружия в ресторане McDonald's. При обыске мужчины обнаружили пистолет с глушителем, похожий на тот, который использовался при убийстве Томпсона, и несколько поддельных удостоверений личности, в том числе одно, которое, по мнению полиции, подозреваемый использовал в Нью-Йорке.