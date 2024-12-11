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Происшествия Общество CNN: отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве директора UnitedHealthcare совпали с обнаруженными на месте преступления

CNN: отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве директора UnitedHealthcare совпали с обнаруженными на месте преступления

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18 комментариев

Отпечатки пальцев Луиджи Манджоне, задержанного по подозрению в убийстве директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совпали с теми, что были обнаружены на месте преступления. Об этом 11 декабря сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Власти продолжают расследовать мотив убийства, отмечает издание.

UnitedHealthcare — одна из крупнейших в США компаний по медицинскому страхованию. Ее исполнительный директор, 50-летний Брайан Томпсон, был убит 4 декабря в центре Манхэттена. Убийца ждал жертву возле отеля Hilton Midtown, несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета и скрылся.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями «отвергай», «охраняй» и «отрешай» (deny, defend, depose), а также телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция планировала получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого.

26-летнего Луиджи Манджоне арестовали в понедельник в штате Пенсильвания по обвинению в хранении оружия в ресторане McDonald's. При обыске мужчины обнаружили пистолет с глушителем, похожий на тот, который использовался при убийстве Томпсона, и несколько поддельных удостоверений личности, в том числе одно, которое, по мнению полиции, подозреваемый использовал в Нью-Йорке.

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UnitedHealthcare Убийство Отпечатки пальцев
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Комментарии
18
Игорь Протасов
1 час
Парень-то непростой... из богатой итало-американской семьи... лучший выпускник 2016 года... окончил престижный Пенсильванский Универ... компьютерщик... теперь его называют героем Америки... выпускают майки и бейсболки со словами на гильзах... Читайте Инсайдер и БибиСи...
FedorGr
1 час
Убийца оказался идеологически подкованным. Убил в знак протеста против дорогой и безумно халатной американской медицины.. Пистолет напечатал на 3Д принтере..
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