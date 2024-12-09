Задержан подозреваемый в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

Полиция Алтуны, штат Пенсильвания, арестовала 26-летнего Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщила на пресс-конференции в понедельник комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Об этом 9 декабря сообщает Reuters.

«В настоящее время мы считаем, что он является подозреваемым в дерзком преднамеренном убийстве Брайана Томпсона, генерального директора UnitedHealthcare, которое произошло в прошлую среду в центре Манхэттена», — сказала Тиш (цитата по CNN).

Манджоне арестовали по обвинению в хранении огнестрельного оружия, сказала Тиш. Детективы полиции Нью-Йорка направляются в Пенсильванию, где они надеются допросить подозреваемого более подробно, отметила она.

У Манджоне обнаружили несколько поддельных удостоверений личности, паспорт США, огнестрельное оружие и глушитель, «соответствующие оружию, использованному при убийстве», сказала Тиш.

По словам начальника отдела детективов полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни, мужчина, которого полиция Пенсильвании допрашивала в связи с убийством генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, ранее не подвергался арестам в Нью-Йорке. Он был арестован по обвинению в хранении оружия в ресторане McDonald's после того, как сотрудники получили наводку от сотрудника.

По словам официальных лиц, при обыске мужчины они обнаружили пистолет с глушителем, похожий на тот, который использовался при убийстве, и несколько поддельных удостоверений личности, в том числе одно, которое, по мнению полиции Нью-Йорка, подозреваемый использовал в Нью-Йорке.

Мужчине 26 лет, и он родился в Мэриленде. Его последний известный адрес был в Гонолулу, Гавайи.

Джессика Тиш выразила признательность следователям и общественности после того, как в связи с убийством генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона был задержан подозреваемый.

«В течение чуть более пяти дней наши следователи из полиции Нью-Йорка просматривали тысячи часов видео, проверяли сотни улик и обрабатывали каждую крупицу криминалистических доказательств — ДНК, отпечатки пальцев, IP-адреса и многое другое — чтобы сузить сеть», — сказала Тиш.

По ее словам, во время поисков следователи задействовали беспилотники, подразделения кинологии и даже аквалангистов. Детективы также ходили по домам, «опрашивая потенциальных свидетелей и выполняя старую добрую полицейскую работу, которой славятся наши следователи», добавила Тиш.

По словам комиссара, сочетание детективной работы старой школы и новейших технологий «привело к сегодняшнему результату».

UnitedHealthcare — одна из крупнейших в США компаний по медицинскому страхованию. Ее исполнительный директор, 50-летний Брайан Томпсон был убит 4 декабря в центре Манхэттена. Убийца ждал жертву возле отеля Hilton Midtown, несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета и скрылся.

Следователи полагают, что Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare, действовал в одиночку.

Среди строк в двухстраничном документе, обнаруженном у Луиджи Манджоне, есть следующие две цитаты: «Эти паразиты сами напросились» и «Я приношу извинения за любые разногласия и травмы, но это необходимо было сделать».

Начальник отдела детективов полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни сообщил во вторник, что у задержанного по делу о стрельбе в генерального директора UnitedHealthcare был изъят многостраничный рукописный документ.

«Мы не думаем, что в этом документе есть какие-то конкретные угрозы другим людям, но похоже, что у него есть некоторая неприязнь к корпоративной Америке», — сказал Кенни.