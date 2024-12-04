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Происшествия В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор топовой страховой фирмы

В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор топовой страховой фирмы

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9 комментариев

На Манхэттене застрелен генеральный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Как пишет NY Times со ссылкой на очевидцев, нападение было преднамеренным.

По информации издания, стрельба произошла возле отеля в Мидтауне на Манхэттене в среду утром. Томпсон погиб около 6:45 утра по местному времени. Пуля попала мужчине в грудь, пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался от полученных ранений, пишет CNN.

На втором этаже отеля, из которого вышел Томпсон, шла конференция инвесторов, и она продолжилась, несмотря на стрельбу, поскольку никто не слышал звуков выстрелов. Узнали об убийстве гендиректора UnitedHealthcare только некоторое время спустя, отмечает издание.

UnitedHealthcare — крупнейшая американская страховая компания, основанная в 1977 году. Обслуживает более 100 млн клиентов, а оборот в 2020 году составил почти 260 млрд долларов.

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Комментарии
9
Соловей-Помётчик
46 минут
страховая медицина в США это какая-то черная дыра
Заливщик голосовых планок
31 минута
Топовый гендир застрахован хоть был?
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