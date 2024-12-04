В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор топовой страховой фирмы

На Манхэттене застрелен генеральный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Как пишет NY Times со ссылкой на очевидцев, нападение было преднамеренным.

По информации издания, стрельба произошла возле отеля в Мидтауне на Манхэттене в среду утром. Томпсон погиб около 6:45 утра по местному времени. Пуля попала мужчине в грудь, пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался от полученных ранений, пишет CNN.