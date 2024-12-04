В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор топовой страховой фирмы

На Манхэттене застрелен генеральный директор UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Как пишет NY Times со ссылкой на очевидцев, нападение было преднамеренным.
По информации издания, стрельба произошла возле отеля в Мидтауне на Манхэттене в среду утром. Томпсон погиб около 6:45 утра по местному времени. Пуля попала мужчине в грудь, пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался от полученных ранений, пишет CNN.
На втором этаже отеля, из которого вышел Томпсон, шла конференция инвесторов, и она продолжилась, несмотря на стрельбу, поскольку никто не слышал звуков выстрелов. Узнали об убийстве гендиректора UnitedHealthcare только некоторое время спустя, отмечает издание.
UnitedHealthcare — крупнейшая американская страховая компания, основанная в 1977 году. Обслуживает более 100 млн клиентов, а оборот в 2020 году составил почти 260 млрд долларов.
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