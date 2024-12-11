Германия готова дать миллионы евро Сирии и вернуть мигрантов

Как сообщает DW 11 декабря, глава германского МИД пообещала экстренную помощь в размере 8 миллионов евро. Эти средства предназначены для ускорения преодоления гуманитарного кризиса в стране и начала ее восстановления. Однако, чтобы получить эту помощь, Дамаску необходимо выполнить несколько ключевых требований. Среди них, например, обеспечение мирной передачи власти гражданскому правительству, налаживание внутрисирийского диалога, уважение прав женщин, а также этнических и религиозных меньшинств, проведение юридического расследования преступлений, совершенных при режиме Башара Асада, и передача химического оружия под контроль международных наблюдателей.

Для улучшения взаимодействия с новым руководством Сирии в Германии будет создана должность специального координатора по этой стране. Должность займет депутат бундестага и государственный министр в МИД ФРГ Тобиас Линднер.

Что касается возвращения сирийских беженцев на родину, Анналена Бербок отметила, что этот процесс должен быть скоординирован с ООН и странами-партнерами Германии.

Как ранее писала «Фонтанка», после падения режима Башара Асада, который вместе с семьей перебрался в Москву, временным главой Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир. Новые власти активно сотрудничают с действующим премьер-министром республики Мухаммадом Гази аль-Джалали и кабинетом министров страны. По словам аль-Джалали, многие заявления оппозиции совпадают с текущим политическим курсом правительства. Подробнее об этом можно узнать в публикации «Фонтанки».