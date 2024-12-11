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Политика Общество Финансы Германия готова дать миллионы евро Сирии и вернуть мигрантов

Германия готова дать миллионы евро Сирии и вернуть мигрантов

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18 комментариев

Новые власти Сирии могут рассчитывать на экстренную финансовую помощь от Германии, но должны выполнить ряд условий, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщает DW 11 декабря, глава германского МИД пообещала экстренную помощь в размере 8 миллионов евро. Эти средства предназначены для ускорения преодоления гуманитарного кризиса в стране и начала ее восстановления. Однако, чтобы получить эту помощь, Дамаску необходимо выполнить несколько ключевых требований. Среди них, например, обеспечение мирной передачи власти гражданскому правительству, налаживание внутрисирийского диалога, уважение прав женщин, а также этнических и религиозных меньшинств, проведение юридического расследования преступлений, совершенных при режиме Башара Асада, и передача химического оружия под контроль международных наблюдателей.

Для улучшения взаимодействия с новым руководством Сирии в Германии будет создана должность специального координатора по этой стране. Должность займет депутат бундестага и государственный министр в МИД ФРГ Тобиас Линднер.

Что касается возвращения сирийских беженцев на родину, Анналена Бербок отметила, что этот процесс должен быть скоординирован с ООН и странами-партнерами Германии.
Как ранее писала «Фонтанка», после падения режима Башара Асада, который вместе с семьей перебрался в Москву, временным главой Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир. Новые власти активно сотрудничают с действующим премьер-министром республики Мухаммадом Гази аль-Джалали и кабинетом министров страны. По словам аль-Джалали, многие заявления оппозиции совпадают с текущим политическим курсом правительства. Подробнее об этом можно узнать в публикации «Фонтанки».

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Германия Сирия Гуманитарная помощь
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Комментарии
18
Игорь Протасов
1 час
Ну и напрасно... Сирийцы, в отличие от других ближневосточных наций, высокообразованные и ближе всего к европейцам по внешнему виду и уровню культуры... в основном, приятные люди... приходилось часто встречать...
Maxi 555
1 час
Хитрые эти немцы.. Выдвигают какие дикие требования "обеспечение мирной передачи власти гражданскому правительству, налаживание внутрисирийского диалога, уважение прав женщин, а также этнических и религиозных меньшинств, проведение юридического расследования преступлений. Явно им сирийские пашни приглянулись.
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