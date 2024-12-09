Премьер-министр Сирии: стремления оппозиции и действующего правительства во многом совпадают

Заявления оппозиции во многом совпадают с политическим курсом действующего правительства Сирии. Об этом в интервью РИА Новости 9 декабря рассказал премьер-министр республики Мухаммад Гази аль-Джалали.

По словам политика, в обеспечении стабильности в Сирии заинтересованы обе стороны. Оппозиция и правительство уже обсудили важность обеспечения непрерывной работы государственных учреждений и коммунальных служб, делится аль-Джалали. Контакт между сторонами установлен. Кроме того, премьер отметил, что кабмин Сирии вместе с несколькими министрами продолжает свою работу, как и прежде.

Аль-Джалали заявил, что сейчас среди бойцов Вооруженных сил Сирии царит моральный коллапс. Этому поспособствовала потеря мотивации «сражаться против своих братьев», а также экономические, психологические и социальные факторы. По словам премьера, теперь восстанавливать армию будет новая администрация.

Также сирийский политик понадеялся, что после падения режима Башара Асада санкции в отношении Сирии будут сняты. Однако подчеркнул, что «пока никаких конкретных договоренностей относительно этого нет».

Утром 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада, чья семья правила страной 50 лет. В этот день стало известно, что экс-президент покинул Сирию в неизвестном направлении. Как оказалось позже, он прибыл вместе с семьей в Москву, где им дали убежище. Сейчас ситуацию в Сирии контролирует вооруженная оппозиция. Подробнее о том, что происходит в республике на сегодняшний день, можно прочитать в нашем материале.