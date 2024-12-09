Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

сев.

 776мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Что происходит в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Успех стюарда Ивана
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Политика Премьер-министр Сирии: стремления оппозиции и действующего правительства во многом совпадают

Премьер-министр Сирии: стремления оппозиции и действующего правительства во многом совпадают

669
8 комментариев

Заявления оппозиции во многом совпадают с политическим курсом действующего правительства Сирии. Об этом в интервью РИА Новости 9 декабря рассказал премьер-министр республики Мухаммад Гази аль-Джалали.

По словам политика, в обеспечении стабильности в Сирии заинтересованы обе стороны. Оппозиция и правительство уже обсудили важность обеспечения непрерывной работы государственных учреждений и коммунальных служб, делится аль-Джалали. Контакт между сторонами установлен. Кроме того, премьер отметил, что кабмин Сирии вместе с несколькими министрами продолжает свою работу, как и прежде.

Аль-Джалали заявил, что сейчас среди бойцов Вооруженных сил Сирии царит моральный коллапс. Этому поспособствовала потеря мотивации «сражаться против своих братьев», а также экономические, психологические и социальные факторы. По словам премьера, теперь восстанавливать армию будет новая администрация.

Также сирийский политик понадеялся, что после падения режима Башара Асада санкции в отношении Сирии будут сняты. Однако подчеркнул, что «пока никаких конкретных договоренностей относительно этого нет».

Утром 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада, чья семья правила страной 50 лет. В этот день стало известно, что экс-президент покинул Сирию в неизвестном направлении. Как оказалось позже, он прибыл вместе с семьей в Москву, где им дали убежище. Сейчас ситуацию в Сирии контролирует вооруженная оппозиция. Подробнее о том, что происходит в республике на сегодняшний день, можно прочитать в нашем материале.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Сирия Оппозиция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
YUZ
38 минут
Ну вот все и наладилось. 95% поддержка принявшего решение уехать не просто же так. И боевиков тоже нет, а есть оппозиция и адекватные мужики.
Заливщик голосовых планок
16 минут
А что они делали двадцатьпятьлет?!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46