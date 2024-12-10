Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии

Главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир. Об этом сирийский политик сообщил в эфире телеканала Al Jazeera во вторник, 10 декабря.
Мухаммед аль-Башир будет возглавлять новое правительство до 1 марта 2025 года. Еще в понедельник командующий операциями сирийской вооруженной оппозиции Ахмедаль-Шараа и премьер-министр свергнутого правительства Мухаммад аль-Джалали передали власть Мухаммеду аль-Баширу.
Как сообщает издание Al Hadath, Мухаммеду аль-Баширу 41 год. У него есть степень в области электротехники и электроники. Свою карьеру руководителя аль-Башир начал в отделе точного приборостроения на заводе Сирийской газовой компании в 2011 году. В 2022 и 2023 годах он занимал пост министра развития и гуманитарных вопросов в Правительстве спасения. У нового главы временного правительства Сирии также есть степень по шариату.
Напомним, что утром 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада, чья семья правила страной 50 лет. В этот день стало известно, что экс-президент покинул Сирию в неизвестном направлении. Как оказалось, он вместе с семьей прилетел в Москву, где получил убежище.
После падения Асада власть в стране взяли оппозиционные силы. При этом они находились в тесном контакте с действующим премьер-министром республики Мухаммадом Гази аль-Джалали и кабмином страны. По словам премьера, заявления оппозиции во многом совпадают с политическим курсом действующего правительства.
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