Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии

Как сообщает издание Al Hadath, Мухаммеду аль-Баширу 41 год. У него есть степень в области электротехники и электроники. Свою карьеру руководителя аль-Башир начал в отделе точного приборостроения на заводе Сирийской газовой компании в 2011 году. В 2022 и 2023 годах он занимал пост министра развития и гуманитарных вопросов в Правительстве спасения. У нового главы временного правительства Сирии также есть степень по шариату.