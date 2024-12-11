Нужна только морозильная камера. Какие блюда к Новому году приготовить сейчас — и как их хранить

Не каждому посчастливится начать отдыхать в преддверии праздника: для многих 30 и 31 декабря остаются рабочими днями. И наша редакция не исключение. Если вы тоже оказались в такой ситуации, не расстраивайтесь: есть способы упростить кулинарные хлопоты. Кое-что можно подготовить заранее: большинство продуктов способно долго сохранять свой вкус в морозилке. Но важно соблюдать несколько правил. Какие — рассказывают коллеги из Woman.ru.

Рыба и икра

Источник: samael334 / iStock







Вы можете приобрести эти продукты заблаговременно, например в середине декабря. Это не только упростит предпраздничные хлопоты, но и позволит сэкономить.

Чтобы сохранить качество замороженной рыбы или икры, придерживайтесь следующих рекомендаций. Размораживайте их постепенно: держите в течение примерно 10–12 часов на полке холодильника. Ни в коем случае не помещайте продукты в горячую воду и не пользуйтесь для этого микроволновой печью.

Мясные блюда

Источник: ozgurcoskun / iStock







Многие мясные изделия отлично подходят для заморозки. Котлеты, биточки, бифштексы, тефтели, различные блюда из рубленого фарша сохраняют вкусовые качества даже при длительном хранении.

Чтобы сократить список задач на 31 декабря, такую еду можно приготовить заранее и заморозить в виде полуфабрикатов. А затем быстро разогреть в духовке или на плите. Но не забывайте: быстрозамороженные готовые мясные блюда не рекомендуется хранить дольше месяца.

Овощной гарнир

Источник: Liudmila Chernetska / iStock







Морозильная камера спасет вас от утомительной чистки картофеля перед праздником. Если вы заранее нарежете картофель дольками и заморозите его, то сможете хранить заготовку до месяца. Этот простой трюк не только сократит предновогодние хлопоты, но и сделает овощ хрустящим.

Замораживать можно даже картофельное пюре. Но в этом случае обязательно добавьте в него молоко, сливки или сливочное масло, чтобы гарнир сохранил нежную и кремообразную текстуру после разморозки. При соблюдении всех рекомендаций картофельные заготовки сохраняют свои свойства в морозильнике до года.

Соусы и начинки

Источник: Qwart / iStock







Если вы собираетесь начинять птицу, пироги или блины, заранее подготовьте необходимые ингредиенты. Соусы можно приготовить заблаговременно, разлить их в зип-пакеты и отправить в морозильник.

Еще один удобный способ сэкономить время — заморозить блюдо сразу в форме для запекания, тогда перед праздником останется просто поставить его в духовку. Учтите, что фруктовые и несладкие соусы можно хранить в морозильнике примерно 4–6 месяцев.

Десерты

Заготовить заранее при помощи морозильника можно и десерты. При низких температурах прекрасно сохраняется текстура муссовых и бисквитных тортов, а также готовых суфле, пирожных и брауни.

Но помните: чтобы десерт полностью разморозился, потребуются примерно сутки. Сладкие угощения можно безопасно хранить в морозильной камере на протяжении 2–3 месяцев.

Первые блюда

Источник: Qwart / iStock







Бульон нередко используют для приготовления разных блюд 31 декабря и 1 января — например, он нужен для соусов или заливного. К тому же его можно подать на следующий день после праздника, дополнив половинками вареных яиц и гренками.