На проспекте Ветеранов пешеход выстрелил из пистолета в доставщика на самокате, который его сбил

В Красносельском районе Петербурга конфликт между пешеходом и курьером на электросамокате закончился стрельбой из перцового пистолета. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря сообщили, что инцидент произошел на проспекте Ветеранов у дома № 155.

Пешеход и доставщик столкнулись на пешеходном переходе. Курьер на самокате наехал на мужчину, после чего последний достал перцовый пистолет и выстрелил в глаза своему оппоненту. Затем пешеход удерживал на время лишенного зрения доставщика и не давал ему сбежать.

Оба участника конфликта обратились в полицию. Однако писать заявление не стали, так как помирились.