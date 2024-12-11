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Происшествия Общество На проспекте Ветеранов пешеход выстрелил из пистолета в доставщика на самокате, который его сбил

На проспекте Ветеранов пешеход выстрелил из пистолета в доставщика на самокате, который его сбил

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3 комментария

В Красносельском районе Петербурга конфликт между пешеходом и курьером на электросамокате закончился стрельбой из перцового пистолета. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря сообщили, что инцидент произошел на проспекте Ветеранов у дома № 155.

Пешеход и доставщик столкнулись на пешеходном переходе. Курьер на самокате наехал на мужчину, после чего последний достал перцовый пистолет и выстрелил в глаза своему оппоненту. Затем пешеход удерживал на время лишенного зрения доставщика и не давал ему сбежать.

Оба участника конфликта обратились в полицию. Однако писать заявление не стали, так как помирились.

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Комментарии
3
Гость
4 минуты
все правильно сделал!
Гость
7 минут
прям Плохой, Хороший, Злой, но без Никулина
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