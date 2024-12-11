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Более 100 тысяч голосов отдали читатели за финалистов премии «Фонтанки»: победителей узнаем завтра

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Завершилось голосование в ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Более 100 тысяч голосов получили ТОП-100 компаний, проектов и сервисов, вышедших в финальный этап. Уже завтра мы узнаем, кто из них, по мнению большинства, стал лучшим из лучших.

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал в конце сентября. На первом этапе читатели городского портала «Фонтанка.ру» выдвигали своих претендентов на победу в 8 «народных» номинациях. Всего они предложили 1 600 компаний, учреждений и сервисов.

Во второй этап вышли ТОП-10 претендентов в каждой номинации — те, кто набрал больше всего голосов и подходил по всем параметрам. К ним добавились финалисты еще двух номинаций: «Стартап года» и «Проект года» — их назвали эксперты комитета по промышленной политике, инновациям и торговле и редакционный совет «Фонтанки» соответственно.

С 7 ноября по 11 декабря на сайте «Фонтанка.ру», а также в соцсетях проходило голосование, которое и должно было показать — кого читатели посчитали самыми достойными признания. Уже завтра все финалисты встретятся в Главном штабе Эрмитажа на торжественной церемонии награждения. Но на сцену выйдут только десять из них — по одному победителю в каждой из номинаций.

Наблюдать за вскрытием конвертов можно будет в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» в 19:30 и в соцсетях. Мы ждем ярких гостей, интересных артистов и, конечно, победителей. Ведущим церемонии будет известный комик и шоумен Дмитрий Хрусталев.

Следите за новостями в специальном разделе на сайте «Фонтанка.ру», а также на сайте премии.

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