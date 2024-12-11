Глава ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку в январе

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй намерен уйти в отставку в январе 2025 года. Об этом он, как пишет The New York Times, сказал сотрудникам бюро.
«Я решил, что правильным для бюро будет, чтобы я доработал до конца срока нынешней администрации „, приводи издание его слова. До апреля руководить ФБР будет замдиректора Пол Эббейт, который после этого также уйдет на пенсию.
В конце ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Кэша Пателя на пост директора ФБР — лояльного лично новому президенту и разделяющего конспирологические взгляды о противостоящем ему «глубинном государстве».
Кристофер Рэй возглавлял ФБР с августа 2017 года. Тогда его кандидатуру предложил Трамп в ходе своего первого срока в Белом доме.
Согласно американскому законодательство, главу ФБР назначают на десятилетний срок. Его кандидатуру предлагает президент, потом утверждает конгресс США.
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