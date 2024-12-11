Глава ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку в январе

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй намерен уйти в отставку в январе 2025 года. Об этом он, как пишет The New York Times, сказал сотрудникам бюро.

«Я решил, что правильным для бюро будет, чтобы я доработал до конца срока нынешней администрации „, приводи издание его слова. До апреля руководить ФБР будет замдиректора Пол Эббейт, который после этого также уйдет на пенсию.