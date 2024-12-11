Мужчину избили в спортклубе на Типанова. Это сделал сотрудник комплекса

В спорткомплексе на улице Типанова в Московском районе Петербурга случилась драка, которая закончилась госпитализацией одного из участников. Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, конфликт произошел между сотрудником клуба и посетителем.

Известно, что мужчину избили в спортивном центре поздно вечером 10 декабря. Ему потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом затылочной области. Состояние спортсмена удовлетворительное.

Отметим, что напротив спортивного клуба, где произошел инцидент, располагается магазин «О’Кей». Там в конце октября вооруженный ножом мужчина напал на покупателей. В результате чего пострадало пять человек.