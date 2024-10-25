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Происшествия Четверо пострадавших в «О'Кее» в тяжелом состоянии. Их оперируют

Четверо пострадавших в «О'Кее» в тяжелом состоянии. Их оперируют

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24 комментария

В результате нападения в «О'Кее» на проспекте Космонавтов, по данным «Фонтанки», пострадали пять посетителей. Четверо находятся в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести, они  доставлены в Городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сам нападавший также госпитализирован.

Один из мужчин получил два колотых проникающих ранения в области живота. Сейчас его оперируют, врачи оценивают состояние как тяжелое. Две женщины тоже получили тяжелые ранения. Одна — проникающее в правое подреберье, ее сейчас оперируют. Вторая — проникающее ранение в поясничной области, она в шоковой реанимации.

Троих пострадавших в «О'Кее» скорая доставила в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Состояние двух мужчин врачи оценивают как средней тяжести, женщина — в тяжелом состоянии.

Информация об агрессивном мужчине в гипермаркете на проспекте Космонавтов, по данным МВД, поступила в полицию около 11:40. Им оказался 44-летний петербуржец, его обезвредили полицейские. Ранее «Фонтанка» писала, что по больницам развозят шестерых человек: это охранник «О’Кея», четверо посетителей и сам нападавший. Смотрите видео нападения. Все новости, связанные с этим инцидентом, «Фонтанка» собирает в онлайн-трансляции.

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Комментарии
24
281808713
1 час
Наши мальчики вернулись
АдъМирал
1 час
Ему не понравилась ставка ЦБ 21%
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