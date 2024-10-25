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Происшествия Мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета «О’Кей»

Мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета «О’Кей»

12 994
15 комментариев

Супермаркет в Московском районе Петербурга подвергся нападению агрессивного мужчины с ножом.

Как рассказал «Фонтанке» читатель, всё произошло в «О’Кее» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Известно как минимум о 4 пострадавших.

Федор Данилов

Видео из супермаркета в первые минуты после нападения. На кадрах раненым оказывают первую помощь.

Федор Данилов

Как нам стало известно, в городскую больницу №26 поступили три пациента — мужчина и женщины.

Мужчина получил два колотых проникающих ранения в области живота. Сейчас его оперируют, врачи оценивают состояние как тяжелое.

Две женщины тоже получили тяжелые ранения.

Одна из них также в операционной с проникающим ранением в правое подреберье. Вторая — с проникающим ранением в поясничной области — в шоковой реанимации.

Федор Данилов

Обстановка в магазине «О’Кее» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова прямо сейчас.

Федор Данилов

Одна из сотрудниц магазина рассказала «Фонтанке», что происходило на месте происшествия.

«Неадекват зашел в магазин, начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Мы, естественно, спрятались куда подальше от него. Бросили все и убежали. В середине зала он какую-то женщину догнал, ткнул ее ножом в грудь», — сообщили читательница «Фонтанки».

После этого, как рассказала сотрудница магазина, нападавший упал. На место приехала скорая. «Женщина лежит эта, и он лежит — в окружении правоохранителей», — сказала читательница.

Муж сотрудницы рассказал «Фонтанке», что сейчас его супруга находится в безопасности. По его словам, нападавшего практически сразу «скрутили».

Федор Данилов

Тем временем у «О`Кея» заметно выросли пробки. Проспект Космонавтов со стороны Бассейной стоит начиная с «кармана». На Типанова дорога «красная» уже с обеих сторон.

Федор Данилов

Сотрудник Росгвардии рассказал об увиденном на месте происшествия.

«Мы поехали к ним в помощь через три минуты. По прибытии на данный объект увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью. Непосредственно подошли к нему, оказали первую доврачебную помощь, наложили жгут. Данный экипаж, который приехал первым, проследовал непосредственно в сам магазин, где были еще пострадавшие», — сказал росгвардеец.

Федор Данилов

По нашим данным, пострадавших при нападении «О'Кее» пятеро. Одна женщина успела самостоятельно добежать в травмпункт. Жертв нападения везут в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе и 26-ю городскую больницу.

В тяжелом состоянии — три человека.

Федор Данилов

Охранник «О'Кея» ранен — неизвестный нанес ему два удара ножом. Буйного покупателя задержали еще до приезда полиции, сообщил корреспонденту «Фонтанки» на месте событий сотрудник службы «Гранит».

Магазин на проспекте Космонавтов закрыт до 26 октября.

Федор Данилов

Петербургская прокуратура показала ножи на месте ЧП. Предварительно, ими орудовал напавший на посетителей магазина.

Федор Данилов

СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения на посетителей гипермаркета «О`Кей» — покушение на убийство двух и более лиц. Подозреваемый в нападении задержан.

Сейчас криминалисты осматривают место преступления, изымают записи с камер, работают с очевидцами.

Федор Данилов

Обстановка у гипермаркета «О'Кей», где шестеро пострадали в результате нападения мужчины. Сейчас на месте находится корреспондент «Фонтанки».

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Федор Данилов

Шесть человек пострадали в результате нападения в гипермаркете «О`Кей».

Подозреваемый задержан. Ему 44 года, полиция характеризует его как маргинального типа.

По предварительным данным, нападавший серьезно ранил охранника и ещё одну женщину-покупательницу. Их увезли в больницу. Четверо от госпитализации отказались.

Федор Данилов

Рассказ очевидца о ЧП в «О'Кее» на проспекте Космонавтов:

«Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. Ну, собственно говоря, в середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху. И там же или сам себя порезал как-то там, завалился, [или его] там уже завалили. Вот сейчас скорая приехала, женщина лежит, и он лежит уже в окружении полицейских», — рассказал нам очевидец.

Федор Данилов

По меньшей мере четыре человека ранены в ходе нападения неизвестного на покупателей «О`Кея» в Московском районе Петербурга.

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Комментарии
15
265101847
44 минуты
Блин, а вот это уже серьёзно!
В_Ф
11 минут
Неадекват, ударивший ножом покупателей в питерском "Окее", часто заходил в этот магазин и затаривался крепким алкоголем. По словам местных, нападавший часто искал собутыльников прямо возле магазина. 44-летний Юрий Артемьев работал в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак», профессионально занимается фехтованием.
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