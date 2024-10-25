Бил и кидался. Нападение с ножом в «О'Кее» попало на видео

Момент нападения на посетителей «О'Кея» на проспекте Космонавтов оказался в распоряжении «Фонтанки». На нем мужчина размахивал ножом рядом с прилавком с алкоголем.

Нападавший, вооружившись бутылкой, несколько раз ударил посетителя супермаркета, а потом отбросил стекло в сторону, после чего сделал то же самое со второй. Успокоить мужчину попыталась сотрудница зала, но нападавший перекинул нож в правую руку и набросился на женщину. Работница «О'Кея» отступила к полкам с товарами, мужчина последовал за ней и, вероятно, успел нанести один удар ножом.

После он вернулся к алкоголю и кинул еще несколько бутылок в разные стороны.

Нападение произошло утром 25 октября. По информации «Фонтанки», ранены 5 человек. Четверо в тяжелом состоянии, один — в средней степени. Пострадал и сам нападавший, он госпитализирован.

Один из мужчин получил два колотых проникающих ранения в область живота. Пострадавшего оперируют.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий здесь.