Жители Пушкина просят не строить «Храм-воин», показывая трещины на домах рядом. Чиновники присмотрелись к ситуации

Жители Пушкина добились комиссионного осмотра домов, соседствующих с участком будущего строительства 30-метрового «Храма-воина». 10 декабря представители аппарата губернатора, жилищной инспекции, районной администрации и управляющей компании изучили состояние зданий и трещины на них. Инициативные горожане настаивают, что строить рядом высотное здание опасно. Чиновники пока изучают вопрос.

Источник: инициативная группа против строительства храмового комплекса в Пушкине

Православный храмовый комплекс планируют построить на въезде в Пушкин, на участке площадью 3 700 квадратных метров на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. Территория была арендована приходом Софийского собора под благоустройство. До запуска строительного проекта участок представлял собой зеленую зону с заброшенным бассейном. Во время общественных обсуждений весной 2024 местные жители предлагали обустроить здесь сквер с фонтаном или восстановить бассейн, поставить, может быть, памятник, но не храм, однако все эти идеи были отклонены.

Проект храмового комплекса включает в себя хозяйственные постройки и парковку. Предполагается, что сам «Храм-воин» будет высотой с 10-этажный дом и сможет вмещать в себя до 500 человек.

Инициативные жители домов на Детскосельском, 1, и Петербургском ш., 15/2, уверены, что реализация проекта ухудшит качество их жизни и представляет потенциальную опасность для сохранности зданий. В ноябре они приняли активное участие в общественных обсуждениях, организованных комитетом по охране памятников, требуя не повышать разрешенную высотность построек на проблемном участке.

«На домах, находящихся в непосредственной близости к участку застройки, имеются вертикальные и волосяные трещины, на которых установлены маячки, периодически проседает почва, в подвалах проблема с водоотведением. Жители домов обеспокоены тем, что КГИОП и администрация города 13 декабря разрешат на этом участке высотное строительство. Будущие постройки … ухудшат качество жизни, а также могут ускорить разрушение близлежащих домов. В совокупности с нестабильной геологией почв производство новых строительных работ может привести к печальным последствиям», — написали представители инициативной группы жителей «Фонтанке».

Они указывают не только на трещины, но и на возможные провалы грунта рядом с домами, на которые люди неоднократно жаловались через портал «Наш Санкт-Петербург».

Гендиректор управляющей компании «Полистрой» рассказала «Фонтанке», что лично участвовала в комиссионном осмотре домов и считает их состояние достаточно хорошим.

«Есть текущие вопросы: облицовка плитки, волосяные трещины. Но это не сквозные проникающие трещины, что подтвердил инспектор. Решение текущих вопросов мы запланировали на апрель. В этом году агротехнический период закончился, на фасаде работы проводить нельзя. Весной где-то маячки поставим заново и будем за ними наблюдать, где-то сразу заштукатурим», — говорит руководитель управляющей компании Ольга Костяева.

Администрация Пушкинского района и Государственная жилищная инспекция не смогли ответить на вопросы «Фонтанки» о результатах комиссионного осмотра к моменту публикации. Жители предоставили их ответы на жалобы по поводу трещин, полученные в ноябре. Дом осматривают уже не в первый раз, 10 декабря была расширенная комиссия, с большим числом участников, чем до этого.

«По результатам визуального осмотра фасадов по адресам: Петербургское шоссе, д. 15/2, и Детскосельский бульвар, д. 1, установлено, что на фасаде имеются заделанные трещины с установленными контрольными „маяками“. Повреждения на установленных маяках — отсутствуют. При визуальном осмотре прилегающей к данным домам территории провалов не выявлено … Имеются деформационные швы с частичным высыпанием цементного раствора (аварийность отсутствует). При обследовании чердачного помещения, в местах расположения деформационных швов, выявлено сквозное отверстие, аварийность отсутствует», — сказано в ответе администрации Пушкинского района местной жительнице от 13 ноября.

В письме подчеркивается, что ответственность за состояние дома несет управляющая компания, она, со своей стороны, заделывает трещины и следит за ними. Ей рекомендовано проводить необходимый ремонт. Возможная строительно-техническая экспертиза дома — вопрос для общего собрания собственников, отметили в администрации. Альтернативные варианты размещения храма не рассматриваются — сказано в ответ на соответствующее предложение.

Государственная жилищная инспекция сообщала жителям, что на доме по Петербургскому ш., 15, установлено отслоение цементного раствора из деформационных швов, а на доме на Детскосельском, 1, — волосяные трещины.

«Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать», — отметили в ГЖИ 15 ноября.

При этом УК «Полистрой» выполняет свои обязанности, сроки капитального ремонта дома пока не определены — следует из письма ведомства.

Инициаторы строительства храмового комплекса в Пушкине позиционируют его как посвященный участникам СВО и других боевых действий. Глава Пушкинского района Андрей Чапуров совместно с Царскосельским благочинием проводил аукцион по сбору средств на строительство этого храма. Как отмечало издание «Ротонда», самое большое пожертвование на нем, в 10 миллионов рублей, сделала строительная компания.

В мае на месте будущего строительства была открыта часовня Георгия Победоносца, рядом с которой освятили поклонный крест. Вокруг появились рекламные баннеры с описанием проекта «Храм-воин», однако местные жители добились их демонтажа, поскольку конструкции находились на общегородской территории и нарушали правила благоустройства. В группе «Храма-воина» первое время публиковали расписание служб, но в последний раз это было сделано в июне. Когда часовня появилась на картах, местные жители устроили флешмоб по написанию отзывов и закрепили ее рейтинг на уровне 1.

В ноябре, во время общественных обсуждений КГИОП, которые включали в себя изменение статуса проблемного участка, на строительном заборе рядом с часовней появилась надпись: «Все те, кто будет причастен к гибели берез, будет проклят!» Рабочие оперативно ее закрасили.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте нового храмового комплекса в Пушкине и о том, как его восприняли горожане.

Одновременно с проектом храма во имя Защитников Отечества пушкинский Софийский собор продвигает ещё один проект — четырёхэтажный дом причта Царскосельского благочиния. Это будет жилое здание для православных служителей, паломников и послушников Пушкинского района. Его планируют построить на Гусарской, 10а, через дорогу от здания бывшей Царскосельской уездной тюрьмы, по соседству с Петербургским университетом ФСИН.