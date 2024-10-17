Смольный разрешил использовать участок на Гусарской улице в Пушкине под храмовую стройку

Смольный дал разрешение на использование участка земли на Гусарской улице, 10А, для объектов религиозного управления и образования. Это следует из распоряжений комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. На участке планируется построить дом причта.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования „религиозное управление и образование“ (код 3.7.2) земельного участка площадью 5772 кв. м, с кадастровым номером 78:42:0018238:2009, по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Гусарская улица, дом 10, литера А», — говорится в распоряжении КГА.

Указано, что заявителем является приход Вознесенского (Софийского) собора города Пушкина.

Ранее «Фонтанка» писала, что на этом участке собираются построить четырехэтажный дом причта Царскосельского благочиния. Его будут использовать в качестве жилья для священнослужителей, паломников и послушников.

Кроме того, в Пушкине планируется еще одна церковная стройка — храма вместимостью 500 человек и высотой 30 метров. Его предполагается возвести на Детскосельском бульваре, 1. Весной 2024 года состоялись общественные обсуждения по предоставлению условно разрешенного вида использования «осуществление религиозных обрядов». От местных жителей поступило 144 обращения, из которых только 9 поддерживали строительство храма, остальные высказались резко против. Еще 17 обращений поступили от иных граждан и юрлиц. Среди них в поддержку храма — только одно.