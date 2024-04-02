Новые святые. В Пушкине построят храм, посвященный участникам спецоперации

На въезде в Пушкин планируют построить храм высотой 30 метров и вместимостью до 500 человек. В местном соборе прямо говорят — это в честь участников СВО.



Судя по информации на сайте КГА, сейчас идут общественные обсуждения проекта. Мнения там разные.



Как будет выглядеть новый храм на въезде в город

Сейчас на земельном участке рядом с домом на Детскосельском бульваре, 1, — только трава, деревья и остатки декоративного бассейна. Через дорогу — просторный Буферный парк с искусственными прудами. Многие здания на этой улице были построены в рамках единого нестандартного проекта в 1980 году, и некоторые ценители даже называют их памятником градостроительства времён СССР. Тогда же, в 1980-х, рядом с домами организовали бассейны небольшой, символической, глубины. Сейчас их по назначению не используют.



Вид с крыши дома №1 на Детскосельском бульваре, рядом с которым хотят построить храм. Фото: Анастасия Огурцова Вид с крыши дома №1 на Детскосельском бульваре, рядом с которым хотят построить храм. Фото: Анастасия Огурцова Вид из дома №1 на Детскосельском бульваре, рядом с которым хотят построить храм. Фото: Анжела Хасая Участок, на котором планируют построить храм. Фото: Скриншот Google Maps Участок, на котором планируют построить храм. Фото: Скриншот Google Maps Поделиться Поделиться





Именно на месте такого бассейна и зелёного поля вокруг представители РПЦ предлагают построить храм, автостоянку, велопарковку и хозяйственную площадку. Земельный участок получил во временное пользование приход пушкинского Софийского собора. По договору от 10 августа 2023 года территория площадью почти 3 700 квадратных метров передана православной организации для благоустройства на три года.



Лучшим вариантом благоустройства приход Софийского собора посчитал строительство храма, посвященного участникам боевых действий. Исторически сам Софийский собор связан с вооруженными силами: его построили в память об успехах армии в русско-турецких войнах, с XIX века и до революции он был частью военного ведомства, служил полковой церковью и известен под названием церковь лейб-гвардии Гусарского полка. Сейчас на территории собора есть памятник военнослужащим.

Всего в Пушкинском районе на сегодня 17 действующих православных храмов, еще один — на стадии строительства. Общее число жителей Пушкинского района, по официальным данным, — 263,7 тысячи человек. Под нужды РПЦ обустраивают и реставрируют также Феодоровский городок, где смогут находиться члены Синода и патриарх (это в шести минутах езды от будущего храма, посвященного участникам боевых действий).



Авторы эскиз-проекта обращают внимание на выгодное расположение будущего храма: его будет видно издалека. Рядом с церковью планируют построить звонницу и трапезную, а также обустроить мемориальную аллею. Согласно чертежам, аллею организуют вокруг храма.



«Аллея будет посвящена бойцам, участвовавшим в спецоперации. Стоит отметить, что новый храм не является проектом администрации, его курирует Софийский собор», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Пушкинского района.



В документации не говорится, участникам каких военных конфликтов будет посвящен сам храм. Во «ВКонтакте» есть группа «Храм-Воин», посвященная будущей церкви в Царском Селе, где размещена брошюра, в которой сказано в том числе и об СВО. В канцелярии прихода Софийского собора на уточняющий вопрос, будет ли церковь посвящена участникам спецоперации, ответили утвердительно.



Дизайн храма обещает быть лаконичным: с одним шлемовидным куполом и трехлопастными закомарами (завершением наружного участка стен как бы в три лепестка с каждой стороны). Такая архитектура, по замыслу авторов, должна отсылать к образцам древнерусских храмов домонгольского периода (с IX по XIII век). Стены и свод предлагают построить из железо-бетона, купол покрыть кровельной медью, а наружную отделку выполнить по слою утеплителя из базальтовой ваты. Площадь молельного зала составит 140 квадратных метров, он будет рассчитан на вместимость до 400 человек. Еще 100 смогут поместиться в других помещениях. Роспись интерьеров поручат художникам-монументалистам.



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Автостоянка рядом с храмом должна занять площадь в 141 метр, она сможет вместить около 10 легковых автомобилей.

Опять храм против бассейна

Проект нового храма с мемориальной аллей с сопутствующими объектами согласован профильными комитетами Смольного и администрацией района.

Сейчас он размещен на сайте КГА: до 5 апреля можно принять участие в общественных обсуждениях. Жители Пушкина этим правом активно пользуются: уже высказались больше 80 человек.

Есть поддерживающие комментарии.

«Замечательная инициатива. Живу в этом районе с рождения, буквально рядом с планируемым строительством. Давно нужно было построить храм в этом районе, очень рад, что это наконец случится. Тем более что храм будет в честь наших воинов», — пишет один из участников.



Другие проект критикуют — в частности, предлагая перенести храм в другое место. Например, к мемориалу «Ополченцы» в память об освобождении Ленинграда от блокады. Он находится на Петербургском шоссе, напротив Кузьминского кладбища и в 700 метрах от Детскосельского бульвара. Еще один альтернативный вариант — территория рядом с Феодоровским городком, где обустраивается пространство для нужд Синода РПЦ.

«Я как житель дома, находящегося менее чем в 20 метрах от участка застройки, категорически против строительства храма прямо под моими окнами. Я не хочу в течение нескольких лет слушать звуки строительных работ, а впоследствии — колокольный звон прямо у меня во дворе. Это очень маленький клочок земли, гораздо разумнее разбить на этом месте небольшой сквер с фонтаном и скамейками, чтобы жители близлежащих домов имели возможность отдохнуть, а не «любоваться» на очередной 30-метровый религиозный объект, никак не вписывающийся в архитектуру района советской застройки», — подчеркивает участница дискуссии.



Некоторые и вовсе против нового храма в Пушкине, потому что здесь уже есть много исторических церквей.

«Принимая во внимание количество объектов религиозного назначения в Пушкине, постройку храма и сопутствующих архитектурных объектов среди многоквартирных домов считаю излишним. Вместо храма уместнее сделать озеленённое пространство — сквер, зону отдыха», — пишет один из жителей.

Другие предлагают не только организовать на этом месте сквер без храма, но и поставить памятник генералу Ивану Хазову, который командовал освобождением Пушкина от оккупации (в 350 метрах — улица его имени). Это стало бы новым местом памяти о войне.

Некоторые ратуют за восстановление бассейна и сохранение первоначальной архитектуры квартала.

«Несколько лет я жила рядом с этим участком. Во дворе дома хорошо использовали аналогичную территорию со старым бассейном для обустройства зоны отдыха с детской площадкой. Я считаю, целесообразнее было бы на этом участке благоустроить сквер, фонтан, но не храм. Лучше восстановить уличный бассейн. Храм здесь не нужен. Прекрасный вид открывается из окон дома №1, видно закат. Храм неуместен! Такого же мнения придерживаются все члены моей семьи, включая детей и родителей», — пишет еще один критик концепции храма.



Другие напоминают о том, что Детскосельский бульвар и окружающая застройка удостоились Ленинской премии по архитектуре.

«Православный храм не соответствует чаяниям проживающих в этом месте людей, не соответствует духу и портит ансамбль памятника культурного наследия советской эпохи. Здесь храма быть не должно. Восстановите бассейн!» — пишет выпускник факультета философии ЛГУ им. Пушкина (университет находится через дорогу от места, где планируют возвести церковь).

Местное сообщество «Гражданин Пушкин», в котором состоят почти 10 тысяч человек, организовало опрос по поводу лучшей судьбы для участка на Детскосельском: храм, сквер, «другой вариант». Больше тысячи человек проголосовали за сквер, больше трёхсот — за храм. Среди других вариантов люди предложили поликлинику и спортивную площадку.



«Царское Село считается царской военной столицей»



Сторонники проекта храма в честь участников боевых действий создали тематическую группу в ВК, где описана идея и обоснована актуальность проекта (на момент публикации в ней было только 40 подписчиков, среди которых и критики инициативы).

«Сегодня тысячи наших солдат стоят на защите Родины и нас с вами. Многие уже не вернутся, положив душу за други своя. И наш с вами святой долг — молитвенно увековечить память павших на полях сражений. Вопрос о возведении храма возник, в том числе, и ради родственников, чьи воины погибли или пропали без вести. Тела многих павших в силу объективных обстоятельств не удается предать земле согласно православным канонам», — написано в разделе «Актуальность».

В поддержку идеи высказался петербургский тележурналист и режиссер документального кино Валерий Татаров. Он называет участников спецоперации святыми.



«Человек так привязан к этому миру, что ему трудно впустить в себя простую мысль, что святые живут среди нас. <...> Святость разлита в пространстве, в котором живут мужчины, готовые отдать жизнь и души за други своя. <...> Новые святые нуждаются в новых мемориалах, куда будут приходить их безутешные вдовы и матери, а потом — их потомки и наследники. И так до конца времен. В каком-то смысле Аллея Героев на задуманном мемориале будет тем сакральным местом, где неугасимая лампада будет знаменовать Вечную Память по погибшим. В центре мемориала будет сооружен Храм-Воин в честь святого великомученика Георгия Победоносца, очертаниями напоминающий шлем средневекового русского ратника. Предполагается, что в основание храма будут привозить и размещать частицы и щепоти той земли, где совершали свой последний в жизни подвиг призванные из Пушкина воины», — пишет Татаров.



По его мнению, Пушкин исторически был военной столицей России, и эта традиция сохраняется по сей день. Критиков храма он называет инфантильными, далёкими от солидарности и сострадания.

«Традиционно Царское Село считается и царской военной столицей, в которой дворцы и парки были буквально окружены специально построенными для стражников царя — гвардейцев — военными городками и казармами. Отсюда полки Императорской гвардии уходили на войну, сюда возвращались с добытой на полях сражений славой», — размышляет Татаров.



Представители Софийского собора, которые инициируют строительство храма, не ответили на вопросы «Фонтанки» к моменту публикации.

Не храмом единым



Одновременно с проектом храма во имя Защитников Отечества пушкинский Софийский собор продвигает ещё один проект — четырёхэтажный дом причта Царскосельского благочиния. Это будет жилое здание для православных служителей, паломников и послушников Пушкинского района. Его планируют построить на Гусарской, 10а, через дорогу от здания бывшей Царскосельской уездной тюрьмы, по соседству с Петербургским университетом ФСИН.

