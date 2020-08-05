Фото: предоставлено КГА

Проект культурно-развлекательного интерактивного центра сказок А. С. Пушкина «Лукоморье» 5 августа представили на заседании Градостроительного совета, которое проходило в онлайн-формате. Инвестор - ООО “Светоч” - предложил разместить по соседству с Буферным парком в Пушкине аттракционы, кафе, систему озер и рек, а потом окружить все 12-метровым забором в виде березника с гигантским цилиндром посередине. Смелые идеи голландских дизайнеров петербургские архитекторы не поддержали.

Идея разместить на территории Буферного парка в Пушкине что-то детское и развлекательно-обучающее у ООО “Светоч” появилась еще в 2009 году. Однако петербургский совет по инвестициям одобрил инвестиционный проект только в конце 2017-го, в качестве ориентировочной стоимости называли цифру в 1,6 млрд рублей, хотя позже инвестор говорил: расходы могут превысить и 3 млрд рублей. В июне 2019-го правительство выделило компании в аренду землю под строительство по адресу: Пушкин, Детскосельский бульвар, участок 13. Проект называли стратегическим, а компанию “Светоч”, соответственно, стратегическим инвестором Петербурга.



Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА

“Светоч” зарегистрирован в 1992 году, по данным СПАРК руководителем и основным собственником является Светлана Головерова. Основной вид деятельности компании: гостиницы и прочие места для временного проживания. В здании по адресу: Пушкин, Малая улица, 56А, по которому зарегистрирована компания, находится отель “Натали”. Выручка фирмы в прошлом году, согласно отчетности, составила 54,3 млн рублей, чистая прибыль - 20,3 млн.

Концепцию, которую компания вынесла 5 августа на заседание Градостроительного совета, российские проектировщики ООО “Санлайн-Строй” разрабатывали совместно с дизайнерами из голландской фирмы Jora Vision. Судя по информации на сайте компании, ее специалисты из Нидерландов как раз специализируются на дизайне концепций тематических парков. Их проекты реализованы, например, во Франции, Польше, Швеции и Китае, а среди клиентов числятся LEGO и Disneyland Paris.

На заседании Градсовета будущий парк презентовала главный архитектор проекта Марина Каупонен. Как сказано в представленных материалах, в крытом тематическом парке аттракционов будет два этажа и подвал, заявлена и парковка на 237 машиномест. Здание площадью 16,2 тысячи кв. метров разместят на территории в 7,2 тысячи квадратов. В нем будут три функциональные зоны: служебная, техническая и для посетителей. В идеале парк хотят сдать к 2024 году - к 225-летию со дня рождения Пушкина.



Несмотря на то, что архитекторов в первую очередь интересовали внешний облик здания и градостроительные вопросы, Каупонен решила привлечь аудиторию деталями интерьеров и красочными картинками.

На входе в парк туристов будет встречать “Старый город”. В центре площади - “Дуб ученого кота” - кот вроде как должен приветствовать посетителей и читать сказки. Рядом будет музей Пушкина, правда, без исторических экспонатов: туристы смогут совершать по нему интерактивную прогулку и в ходе неё смотреть на стены, где будут демонстрировать сцены из жизни поэта: как Пушкин слушает рассказы своей няни, пишет сказки, и как в конце стоит у большого дерева.



Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА Фото: предоставлено КГА

Напротив музея расположат деревянный город с аттракционами. Можно будет, к примеру, померяться силами с Балдой - попробовать подняться на башню маяка. Водные объекты в концепцию, видимо, привела “Сказка о рыбаке и рыбке” - этому произведению посвятят отдельный павильон. На территории парка будет и корабль, на котором туристам предложат путешествовать с князем Гвидоном, чтобы найти царя Салтана. В подвальной части парка откроют аттракцион к “Сказке о мертвой царевне” - гостям в темноте будут показывать основные сцены произведения, и еще организуют путешествие с Русланом в поисках Людмилы.



Возвращаясь к внешнему облику: тех, кого стены с березками могут удивить, в аннотации к проекту предупредили: фасад объединил в себе классические символы русских сказок - лес и деревянную крепость. “Полузаросший диковинными деревьями старый город встречает гостей главной башней причудливой формы, в которой отдаленно читается силуэт знаменитого пушкинского цилиндра. Роскошно украшенная арка главного входа с золотыми воротами приглашает заглянуть внутрь, в загадочный неведомый мир”, - говорится в презентации.

Но о том, что голландцы перемудрили, докладчики честно предупредили Градсовет сами: “Адаптация разработанной концепции затруднена тем, что у нас разный совершенно подход к проектированию, - сказала Каупонен. - Я понимаю, что это очень спорные материалы, но мне нужно для вас сделать презентацию их идеи. Понимаю, что архитектура здесь - перекитч”.

Предположения инвестора подтвердились. Точно так же - китчем и шоу - эту концепцию назвал рецензент, гендиректор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин. Архитектор предложил проект перезагрузить и предложил решение: поместить все в ангар, а дальше либо оставить его фасады нейтральными, либо сделать их мультимедийными, либо разместить на них суперграфику. “Проект согласовывать нельзя”, - резюмировал он.



Члены Градсовета в конечном счете сочли проект сильно недоработанным. Во-первых, высота стен по этой концепции местами должна составить 12 метров - при том, что правила застройки и землепользования допускают на участке максимальную высотность в 10 метров. Во-вторых, не продуманной оказалась транспортная доступность. Хотя докладчики похвастались договоренностью о том, что рядом с парком на Малой Октябрьской железной дороге появится новая станция, которая сможет подвозить к парку посетителей от станции метро “Купчино”, строительство асфальтовой дороги от Детскосельского бульвара с пробивкой до Витебского проспекта, по проекту нового Генплана, запланировано не раньше 2040 года.

Для архитекторов осталось неясным и то, как после окончания строительства новое здание будет связано с территорией окружающих его парков. Но их инвестор пообещал в дальнейшем благоустроить: “как только мы построимся и станем миллиардерами”, - сказала владелица ООО “Светоч” Светлана Головерова. Да и сама идея парка Пушкина понравилась не каждому. “Именем Пушкина прикрыть такое довольно прибыльное коммерческое предприятие…”, - недовольно констатировал Владимир Попов.



Больше всего вопросов у архитекторов вызвало голландское происхождение концепции. “Хотелось бы задать вопрос голландским коллегам: позволили бы они себе хоть где-нибудь на территории своей прекрасной Голландии запроектировать подобное сооружение? Почему же они считают, что в России, в цивилизованной стране, которая в том числе запустила космонавтов первыми на планете, почему допустимо подобное отношение к градостроительной среде? Оскорбительный подход”, - эмоционально высказался Феликс Буянов.

“Чья это была идея? - спросил у Каупонен Святослав Гайкович и сравнил происходящее с ситуацией, если бы российские дизайнеры стали делать музей Андерсена в Амстердаме. Но председатель КГА Владимир Григорьев дискуссию пресек - не спрашивают же на других заседаниях, кому в голову пришло поручить проект именно этому архитектору.

Елизавета Ивантей,

“Фонтанка.ру”

