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Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело после угроз военкору Роману Сапонькову

В Петербурге возбудили уголовное дело после угроз военкору Роману Сапонькову

2 500
26 комментариев

В Петербурге возбудили уголовное дело после сообщения военкора Романа Сапонькова об угрозах ему и его семье в мессенджерах. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 11 декабря, на данный момент приняты меры к розыску и задержанию тех, кто угрожал журналисту. 

Сапоньков поделился с «Фонтанкой», что ему поступали угрозы с 6 ноября. От него требовали удаления телеграм-канала с 100 тысячами подписчиков.  

«100% это кто-то внутри страны, кому не нравится наша работа, это не Украина», — поделился военкор с нашим журналистом. 

По словам Сапонькова, угрожали не только ему, но и его коллегам и друзьям — Алексею Жилову и Роману Алёхину. Также неизвестный писал сообщения о расправе близким родственникам мужчин — женам, сестрам. Он обещал подкинуть бомбу с кислотой к двери, при этом упоминая домашний адрес.

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Комментарии
26
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Меня курс рубля волнует гораздо больше, чем судьба всяких "военкоров". Это они себя так сами прозвали, или в трудовой книжке так написано? Или это ВУС такая?
Заливщик голосовых планок
48 минут
Военкоры ранее других!
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