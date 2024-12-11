В Петербурге возбудили уголовное дело после угроз военкору Роману Сапонькову

В Петербурге возбудили уголовное дело после сообщения военкора Романа Сапонькова об угрозах ему и его семье в мессенджерах. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 11 декабря, на данный момент приняты меры к розыску и задержанию тех, кто угрожал журналисту.

Сапоньков поделился с «Фонтанкой», что ему поступали угрозы с 6 ноября. От него требовали удаления телеграм-канала с 100 тысячами подписчиков.

«100% это кто-то внутри страны, кому не нравится наша работа, это не Украина», — поделился военкор с нашим журналистом.

По словам Сапонькова, угрожали не только ему, но и его коллегам и друзьям — Алексею Жилову и Роману Алёхину. Также неизвестный писал сообщения о расправе близким родственникам мужчин — женам, сестрам. Он обещал подкинуть бомбу с кислотой к двери, при этом упоминая домашний адрес.