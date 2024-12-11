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Общество «Теперь она гражданка России»: брошенной в туалете аэропорта Антальи девочке нашли опекуна

«Теперь она гражданка России»: брошенной в туалете аэропорта Антальи девочке нашли опекуна

1 368
2 комментария

Новорожденной девочке, брошенной в туалете аэропорта Антальи, нашли временного опекуна в Подмосковье. Об этом 11 декабря в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Все документы у девочки оформлены, теперь она <…> гражданка России», — пишет омбудсмен. По ее словам, органы опеки подобрали для ребенка в Подмосковье временного опекуна, который сможет выехать в Турцию и привезти девочку в Россию.

В МИД Турции еще в начале ноября генконсульством была направлена официальная нота касательно процедуры передачи ребенка.

«Ждем ответа от турецких властей», — сообщила Мишонова и выразила надежду, что ребенок окажется в России уже к Новому году.

14 октября 18-летняя россиянка Екатерина родила в туалете аэропорта Антальи и оставила ребенка прямо в унитазе, после чего вместе с матерью пошла проходить паспортный контроль. Крики новорожденного услышала сотрудница аэропорта, когда зашла в женский туалет. Девушку доставили в местную больницу, а сопровождавшую ее мать — сразу в суд. По данным телеканала НТВ, отец Екатерины, который не поехал в отпуск с женой и дочерью, узнал о случившемся от страховой компании.

Турецкие власти возбудили в отношении Екатерины уголовное дело по статье «Оставление ребенка в опасности».

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Ксения Мишонова Роды в туалете Аэропорт Антальи
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Комментарии
2
В д. Гадюкино - дожди.
32 минуты
Российские скрепы и ценности уже на экспорт пошли.
Ипсилон Ц
2 минуты
кого-то в капусте находят но это не тот случай
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