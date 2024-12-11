«Теперь она гражданка России»: брошенной в туалете аэропорта Антальи девочке нашли опекуна

Новорожденной девочке, брошенной в туалете аэропорта Антальи, нашли временного опекуна в Подмосковье. Об этом 11 декабря в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Все документы у девочки оформлены, теперь она <…> гражданка России», — пишет омбудсмен. По ее словам, органы опеки подобрали для ребенка в Подмосковье временного опекуна, который сможет выехать в Турцию и привезти девочку в Россию.

«Ждем ответа от турецких властей», — сообщила Мишонова и выразила надежду, что ребенок окажется в России уже к Новому году.

14 октября 18-летняя россиянка Екатерина родила в туалете аэропорта Антальи и оставила ребенка прямо в унитазе, после чего вместе с матерью пошла проходить паспортный контроль. Крики новорожденного услышала сотрудница аэропорта, когда зашла в женский туалет. Девушку доставили в местную больницу, а сопровождавшую ее мать — сразу в суд. По данным телеканала НТВ, отец Екатерины, который не поехал в отпуск с женой и дочерью, узнал о случившемся от страховой компании.