Туристка из России оставила новорожденного в унитазе турецкого аэропорта

Младенца в туалете для инвалидов оставила туристка из России в аэропорту Антальи. Ребенка нашла уборщица. Подробности этой истории 14 октября сообщает издание Hürriyet.

Новорожденный был оставлен россиянкой прямо в унитазе и пробыл там 12 минут, установила местная полиция, приехавшая в аэропорт для выяснения обстоятельств. После того как женщина с подругой бросили ребенка в туалете, они проследовали на паспортный контроль, чтобы вылететь из страны. Дамы направлялись в Москву. Правоохранители задержали их в турецком аэропорту. Генконсульство России в Анталье подтвердило РИА Новости задержание россиянок и заявило о намерении оказать консульское содействие.

Медики осмотрели ребенка и отправили его в больницу.