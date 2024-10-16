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Общество «Я не знала, что беременна». Россиянка рассказала, почему оставила в туалете аэропорта Антальи новорожденного ребенка

«Я не знала, что беременна». Россиянка рассказала, почему оставила в туалете аэропорта Антальи новорожденного ребенка

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8 комментариев

Россиянка, оставившая в туалете аэропорта Антальи новорожденного ребенка, сообщила полиции, что не знала о беременности, пишет турецкое агентство DHA со ссылкой на протоколы полиции 15 октября.

Во вторник Екатерину выписали из больницы и доставили в суд. «Я не знала, что беременна», — заявила она на допросе. ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье сообщает, что турецкие власти возбудили в отношении девушки уголовное дело по статье «оставление ребенка в опасности».

В Генконсульстве РФ сообщили, что принимают меры по оформлению ребенку соответствующих документов.

14 октября 18-летняя россиянка родила в туалете аэропорта Антальи и оставила ребенка прямо в унитазе. После чего Екатерина вместе с матерью пошли проходить паспортный контроль. Крики новорожденного услышала сотрудница аэропорта, когда зашла в женский туалет. Девушку доставили в местную больницу, а сопровождавшую ее мать — сразу в суд. Теперь обе туристки задержаны, а дело расследует прокуратура. По данным телеканала НТВ, отец Екатерины, который не поехал в отпуск с женой и дочерью, узнал о случившемся от страховой компании — ему позвонили как ближайшему родственнику и сообщили, что дочь доставлена в послеродовое отделение.

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Анталья Аэропорт Ребенок Новорожденный Россиянка
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Комментарии
8
266189835
1 час
На туалет аэропорта Буэнос-Айреса денег не хватило? Так бы сразу аргентинское гражданство...
Сила в Правде!!
1 час
турецкий туалет оказался луче чем у её дома просто.
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