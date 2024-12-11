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Авто Правительство выделит дополнительные 18 млрд рублей на льготные автокредиты и лизинг

Правительство выделит дополнительные 18 млрд рублей на льготные автокредиты и лизинг

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14 комментариев

Кабмин направит дополнительное финансирование на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга. Об этом на заседании правительства 11 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ дополнительно выделит на льготные программы автокредитов и лизинга более 18 миллиардов рублей. Всего же, по словам Мишустина, в 2024 году по этим направлениям распределено почти 45 миллиардов рублей. Премьер подчеркнул, что состояние автомобильной отрасли имеет очень большое значение для тысяч предприятий в смежных секторах, таких как металлургия, электроника, химия и станкостроение, которые все вместе являются крупнейшими работодателями.

Льготные программы позволяют получить скидки до 25 % при покупке отечественных автомобилей людям с ограничениями по здоровью, медработникам, учителям, а также участникам СВО и их семьям. Также скидка в 35 % предоставляется при покупке электромобиля. А юридические лица по льготной программе смогут уменьшить авансовый платеж при лизинге на различную технику, от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.

«Рассчитываем, что такое адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников и будет способствовать, что самое важное, обновлению автопарка в стране», — добавил Михаил Мишустин.

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Михаил Мишустин Льготное автокредитование Лизинг
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Комментарии
14
282905187
1 час
По закону сохранения вещества это значит, что для остальных авто подорожает.
Сила в Правде!!
1 час
за чей счёт сей банкет интересно.
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