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Общество В Сочи сняли ограничения на работу аэропорта

В Сочи сняли ограничения на работу аэропорта

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1 комментарий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. Об этом в 22:40 сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов», — говорится в сообщении.

Вылет 10 рейсов из-за закрытия аэропорта был задержан.

Ограничение на прием и отправление рейсов было введено во время, когда сообщалось об атаке беспилотников на Крым и Севастополь.

В 21:51 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что был дан отбой воздушной тревоги. Всего, по его сведениям, силы ПВО и Черноморского флота сбили пять БПЛА и еще два БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

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Аэропорт Сочи Снятие ограничений Росавиация Прием самолетов Вылет самолетов
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
А либерасты еще говорят, что в России нет хороших новостей)
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